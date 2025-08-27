المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

استعدادًا لتصفيات المونديال.. يلا كورة يكشف موعد انضمام صلاح ومرموش لمنتخب مصر

أحمد شاكر

كتب - أحمد شاكر

06:39 م 27/08/2025
مرموش وصلاح

صورة أرشيفية

تأكد وجود الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول، وعمر مرموش مهاجم مانشسترسيتي، في معسكر منتخب مصر المقبل، والذي سيخوض خلاله الفراعنة مواجهتي أثيوبيا وبوركينا فاسو، ضمن منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع أثيوبيا وبوركينا فاسو، يومي 5 و9 سبتمبر المقبل، لحساب مباريات الجولة السابعة والثامنة من التصفيات الأفريقية مؤهلة لكأس العالم 2026.

مصدر يكشف ليلا كورة.. موعد إعلان قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

موعد انضمام صلاح ومرموش

وكشف مصدر لـ"يلا كورة" موعد انضمام محمد صلاح وعمر مرموش، إلى قائمة منتخب مصر، استعدادًا لخوض مواجهتي أثيوبيا وبوركينا فاسو.

وذكر المصدر، قائلًا: "محمد صلاح ومرموش ينضمان لمعسكر منتخب مصر مساء الأول من سبتمبر، ويشاركان في التدريبات في اليوم التالي".

"جنسية المدرب السبب".. اتحاد الكرة يرفض مواجهة زامبيا وديًا

موعد إعلان قائمة منتخب مصر

ويكشف الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، عن قائمته النهائية لمعسكر سبتمبر يوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى، في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، برصيد 16 نقطة بعد أن حقق الفوز خلال 5 مباريات وتعادل مرة واحدة ولم يتلق أي هزيمة.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر حسام حسن محمد صلاح عمر مرموش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/521586/استعداد-ا-لتصفيات-المونديال-يلا-كورة-يكشف-موعد-انضمام-صلاح-ومرموش-لمنتخب-مصر-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "أحمد شاكر", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d9%83%d8%b1/267" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"استعدادًا لتصفيات المونديال.. يلا كورة يكشف موعد انضمام صلاح ومرموش لمنتخب مصر ", "alternativeHeadline":"يلا كورة يكشف موعد انضمام صلاح ومرموش لمنتخب مصر ", "description": "تأكد وجود الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول، وعمر مرموش مهاجم مانشسترسيتي، في معسكر منتخب مصر المقبل، والذي سيخوض خلاله الفراعنة مواجهتي أثيوبيا وبوركينا فاسو، ضمن منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم. ", "articleSection": "تصفيات كأس العالم-أفريقيا", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/9/29/capture2024_9_29_20_40.webp", "keywords": "منتخب مصر-محمد صلاح-عمر مرموش-حسام حسن", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/521586/استعداد-ا-لتصفيات-المونديال-يلا-كورة-يكشف-موعد-انضمام-صلاح-ومرموش-لمنتخب-مصر-", "articleBody": "تأكد وجود الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول، وعمر مرموش مهاجم مانشسترسيتي، في معسكر منتخب مصر المقبل، والذي سيخوض خلاله الفراعنة مواجهتي أثيوبيا وبوركينا فاسو، ضمن منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.ويضرب منتخب مصر موعدًا مع أثيوبيا وبوركينا فاسو، يومي 5 و9 سبتمبر المقبل، لحساب مباريات الجولة السابعة والثامنة من التصفيات الأفريقية مؤهلة لكأس العالم 2026.مصدر يكشف ليلا كورة.. موعد إعلان قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبرموعد انضمام صلاح ومرموشوكشف مصدر لـ"يلا كورة" موعد انضمام محمد صلاح وعمر مرموش، إلى قائمة منتخب مصر، استعدادًا لخوض مواجهتي أثيوبيا وبوركينا فاسو.وذكر المصدر، قائلًا: "محمد صلاح ومرموش ينضمان لمعسكر منتخب مصر مساء الأول من سبتمبر، ويشاركان في التدريبات في اليوم التالي"."جنسية المدرب السبب".. اتحاد الكرة يرفض مواجهة زامبيا وديًاموعد إعلان قائمة منتخب مصرويكشف الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، عن قائمته النهائية لمعسكر سبتمبر يوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري.ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى، في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، برصيد 16 نقطة بعد أن حقق الفوز خلال 5 مباريات وتعادل مرة واحدة ولم يتلق أي هزيمة.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/9/29/capture2024_9_29_20_40.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 27T18:39: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-27T18:45:23+03:00", "datePublished" : "2025-08-27T18:39:00+03:00" }