تأكد وجود الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول، وعمر مرموش مهاجم مانشسترسيتي، في معسكر منتخب مصر المقبل، والذي سيخوض خلاله الفراعنة مواجهتي أثيوبيا وبوركينا فاسو، ضمن منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع أثيوبيا وبوركينا فاسو، يومي 5 و9 سبتمبر المقبل، لحساب مباريات الجولة السابعة والثامنة من التصفيات الأفريقية مؤهلة لكأس العالم 2026.

مصدر يكشف ليلا كورة.. موعد إعلان قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

موعد انضمام صلاح ومرموش

وكشف مصدر لـ"يلا كورة" موعد انضمام محمد صلاح وعمر مرموش، إلى قائمة منتخب مصر، استعدادًا لخوض مواجهتي أثيوبيا وبوركينا فاسو.

وذكر المصدر، قائلًا: "محمد صلاح ومرموش ينضمان لمعسكر منتخب مصر مساء الأول من سبتمبر، ويشاركان في التدريبات في اليوم التالي".

"جنسية المدرب السبب".. اتحاد الكرة يرفض مواجهة زامبيا وديًا

موعد إعلان قائمة منتخب مصر

ويكشف الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، عن قائمته النهائية لمعسكر سبتمبر يوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى، في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، برصيد 16 نقطة بعد أن حقق الفوز خلال 5 مباريات وتعادل مرة واحدة ولم يتلق أي هزيمة.