توجه الظهير الأيمن محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، إلى المغرب استعدادًا للانتظام في تدريبات منتخب بلاده، تحضيرًا لمواجهتي النيجر وزامبيا ضمن تصفيات أفريقيا لكأس العالم.

وغادر الشيبي إلى المغرب للالتحاق بمنتخب بلاده، بعد أن حجز لاعب بيراميدز مقعده ضمن قائمة وليد الركراكي، المدير الفني لأسود الأطلس، لمواجهتي التصفيات الأفريقية.

وافقت إدارة نادي بيراميدز على سفر محمد الشيبي، إلى المغرب مبكرًا، تزامنًا مع غيابه عن مباراة الأهلي التي من المقرر أن تنطلق اليوم السبت ضمن منافسات الدوري المصري.

ويصطدم نادي بيراميدز بنظيره الأهلي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء في التاسعة مساءً على ملعب السلام.

ويضرب منتخب المغرب موعدًا مع نظيره النيجر، يوم الجمعة الخامس من سبتمبر، بينما يلتقي بمنافسه زامبيا في الثامن من الشهر ذاته.

وتلقى نادي بيراميدز في وقت سابق استدعاءً دوليًا للمغربي محمد الشيبي، من أجل الانضمام لصفوف منتخب بلاده، تمهيدًا خوض مباراتي النيجر وزامبيا في تصفيات كأس العالم.

