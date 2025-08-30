المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد غيابه عن مباراة الأهلي.. الشيبي يطير إلى المغرب للانضمام للمنتخب

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

02:31 م 30/08/2025
محمد الشيبي

محمد الشيبي لاعب بيراميدز

توجه الظهير الأيمن محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، إلى المغرب استعدادًا للانتظام في تدريبات منتخب بلاده، تحضيرًا لمواجهتي النيجر وزامبيا ضمن تصفيات أفريقيا لكأس العالم.

وغادر الشيبي إلى المغرب للالتحاق بمنتخب بلاده، بعد أن حجز لاعب بيراميدز مقعده ضمن قائمة وليد الركراكي، المدير الفني لأسود الأطلس، لمواجهتي التصفيات الأفريقية.

 إيقاف الشيبي قبل مواجهة الأهلي.. عقوبات الجولة الرابعة في الدوري المصري

بيراميدز يسمح للشيبي بالمغادرة

وافقت إدارة نادي بيراميدز على سفر محمد الشيبي، إلى المغرب مبكرًا، تزامنًا مع غيابه عن مباراة الأهلي التي من المقرر أن تنطلق اليوم السبت ضمن منافسات الدوري المصري.

ويصطدم نادي بيراميدز بنظيره الأهلي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء في التاسعة مساءً على ملعب السلام.

بعد طرده.. محمد الشيبي خارج مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

الشيبي في المغرب

ويضرب منتخب المغرب موعدًا مع نظيره النيجر، يوم الجمعة الخامس من سبتمبر، بينما يلتقي بمنافسه زامبيا في الثامن من الشهر ذاته.

وتلقى نادي بيراميدز في وقت سابق استدعاءً دوليًا للمغربي محمد الشيبي، من أجل الانضمام لصفوف منتخب بلاده، تمهيدًا خوض مباراتي النيجر وزامبيا في تصفيات كأس العالم.

جدول ترتيب الدوري المصري

الدوري المصري بيراميدز محمد الشيبي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/521862/بعد-غيابه-عن-مباراة-الأهلي-الشيبي-يطير-إلى-المغرب-للانضمام-للمنتخب-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "طه عبد الله", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b7%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87/295" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"بعد غيابه عن مباراة الأهلي.. الشيبي يطير إلى المغرب للانضمام للمنتخب ", "alternativeHeadline":"الشيبي يطير إلى المغرب للانضمام للمنتخب ", "description": "توجه الظهير الأيمن محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، إلى المغرب استعدادًا للانتظام في تدريبات منتخب بلاده، تحضيرًا لمواجهتي النيجر وزامبيا ضمن تصفيات أفريقيا لكأس العالم. ", "articleSection": "تصفيات كأس العالم-أفريقيا", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/7/26/222024_7_26_11_47.webp", "keywords": "محمد الشيبي-بيراميدز-الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/521862/بعد-غيابه-عن-مباراة-الأهلي-الشيبي-يطير-إلى-المغرب-للانضمام-للمنتخب-", "articleBody": "توجه الظهير الأيمن محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، إلى المغرب استعدادًا للانتظام في تدريبات منتخب بلاده، تحضيرًا لمواجهتي النيجر وزامبيا ضمن تصفيات أفريقيا لكأس العالم.وغادر الشيبي إلى المغرب للالتحاق بمنتخب بلاده، بعد أن حجز لاعب بيراميدز مقعده ضمن قائمة وليد الركراكي، المدير الفني لأسود الأطلس، لمواجهتي التصفيات الأفريقية.&nbsp;إيقاف الشيبي قبل مواجهة الأهلي.. عقوبات الجولة الرابعة في الدوري المصريبيراميدز يسمح للشيبي بالمغادرةوافقت إدارة نادي بيراميدز على سفر محمد الشيبي، إلى المغرب مبكرًا، تزامنًا مع غيابه عن مباراة الأهلي التي من المقرر أن تنطلق اليوم السبت ضمن منافسات الدوري المصري.ويصطدم نادي بيراميدز بنظيره الأهلي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء في التاسعة مساءً على ملعب السلام.بعد طرده.. محمد الشيبي خارج مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوريالشيبي في المغربويضرب منتخب المغرب موعدًا مع نظيره النيجر، يوم الجمعة الخامس من سبتمبر، بينما يلتقي بمنافسه زامبيا في الثامن من الشهر ذاته.وتلقى نادي بيراميدز في وقت سابق استدعاءً دوليًا للمغربي محمد الشيبي، من أجل الانضمام لصفوف منتخب بلاده، تمهيدًا خوض مباراتي النيجر وزامبيا في تصفيات كأس العالم.جدول ترتيب الدوري المصري", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/7/26/222024_7_26_11_47.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 30T14:31: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-30T17:22:23+03:00", "datePublished" : "2025-08-30T14:31:00+03:00" }