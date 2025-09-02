المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
وزير الرياضة: نتمنى تواجد الجماهير في مباريات المنتخب

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:30 م 02/09/2025
الوزير أشرف صبحي

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

وجه أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدعوة إلى جماهير مصر للتواجد في مباراة منتخب مصر المقبلة لمساندة الفراعنة.

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره إثيوبيا، في الخامس من سبتمبر على أرضية ملعب القاهرة الدولي، بينما يواجه بوركينا فاسو في التاسع من الشهر ذاته على ملعب 4 أغسطس.

تصريحات وزير الشباب والرياضة

استهل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تصريحاته عبر قناة "أون سبورت" قائلًا: "أتمنى التوفيق لمنتخبنا ومنذ فترة أوجه رسالة للجماهير لحضور مباريات منتخب مصر الذي يضم محمد صلاح ومرموش تحت قيادة حسام حسن".

وأضاف: "اقتربنا من الوصول إلى كأس العالم ونأمل في ظهور مميز في كأس العالم، وأمامنا كأس الأمم الأفريقية في المغرب ونتمنى الوصول للنهائي ونتمنى وجود الجماهير".

وأكمل: "رأينا حفاوة الاستقبال بمحمد صلاح وهذا له وقع معنوي كبير لمحمد صلاح وجميعنا نشعر بالسعادة بوجوده بجانب مرموش وصلاح حقق شيئًا لم يحدث في الكرة".

وزاد: "الأرجنتين لديها مارداونا وليونيل ميسي، ورونالدو في البرتغالي جميعهم منتج قومي لبلادهم ونحن لدينا ثنائي".

وأتم: "الجماهير لا تحضر للمنتخب إلا في النهائي لكن نريد من الجماهير أن تتواجد، وعندما يتواجد صلاح في أحد الأماكن يحضر الجميع لمشاهدته ويجب أن نحضر ونساند منتخبنا".

ترتيب مجموعة مصر في التصفيات

يتصدر منتخب مصر، جدول ترتيب المجموعة الأولي في تصفيات كأس العالم، والتي تضم بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو، رفقة الفراعنة.

وجاء ترتيب مجموعة مصر كالتالي:

- منتخب مصر: 16 نقطة

- بوركينا فاسو: 11 نقطة

- سيراليون: 8 نقاط

- إثيوبيا: 6 نقاط

- غينيا بيساو: 6 نقاط

- جيبوتي: نقطة واحدة

منتخب مصر محمد صلاح أشرف صبحي عمر مرموش

