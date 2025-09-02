يستدرج المنتخب المصري ضيفه الإثيوبي، الجمعة المقبل، إلى ملعب استاد القاهرة، في مباراة تقام ضمن الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأصبح منتخب مصر قريبًا أكثر من أي وقت مضى من الصعود لكأس العالم 2026. (طالع التفاصيل من هنا)

استعدادات إثيوبيا لمواجهة منتخب مصر

لا يملك المنتخب الإثيوبي أي فرصة في بلوغ منافسات كأس العالم المقامة في أمريكا وكندا والمكسيك، بعدما اكتفى بالحصول على 6 نقاط من 6 مباريات.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

ويخوض منتخب إثيوبيا مبارياته المقبلة في تصفيات كأس العالم بهدف صناعة جيل جديد، بحسب ما أشار موقع ethiopianreporter الإثيوبي الذي أكد نية المدرب ميساي تيفيري في إشراك اللاعبين البدلاء.

قائمة محلية

استدعى المدرب ميساي تيفيري 26 لاعبًا لقائمة منتخب إثيوبيا التي أعلنها في منتصف أغسطس، نظرًا لأن منافسات الدوري المحلي في موسم 2025-2026 لم تنطلق بعد، إذ اختار أن يبدأ المعسكر في وقت مبكر.

وشهدت قائمة منتخب إثيوبيا أمام مصر انضمام 25 لاعبًا محليًا، من بينهم 7 لاعبين من نادي التأمين، بطل الدوري المحلي.

واختار تيفيري ضم لاعب وحيد محترف خارج الدوري الإثيوبي، هو صانع الألعاب كنان ماركنيه الذي لعب الموسم الماضي 2024-2025 بين صفوف نادي المدينة في الدوري الليبي.

ودية في أمريكا

خاض المنتخب الإثيوبي، مطلع أغسطس، مباراة ودية في الولايات المتحدة ضد نادي دي سي يونايتد.

المباراة التي أقيمت على أرض دي سي يونايتد في ملعب أودي فيلد شهدت فوز إثيوبيا (3-0) بعد أن أشرك الفريق الأمريكي لاعبين من الأكاديمية، واستبعد اللاعبين الأساسيين مثل كريستيان بينتيكي، وفق صحيفة The reporter.

مساعد جديد

أعلن المنتخب الإثيوبي تعيين دييجو دوبامو كمساعد جديد لميساي تيفيري بعد رحيل تيمسجين دانا عن منصبه.

ويبدأ المساعد الجديد دييجو دوبامو المهمة في الجهاز الفني لمنتخب إثيوبيا لأول مرة ضد منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، بعد أن غادر منصبه كمساعد مدرب لنادي إثيو إلكتريك الإثيوبي.

قميص جديد

ذكر موقع "panafricafootball" أن منتخب إثيوبيا أصبح لديه قميص جديد.

وأوضح أن منتخب إثيوبيا ارتدى القميص الجديد لأول مرة في مباراته الودية ضد دي سي يونايتد الأمريكي، مضيفًا أنه متاح للبيع في الولايات المتحدة، وأنه صنع خصيصًا في تركيا بعد الاتفاق مع شركة ملابس جديدة.