كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
المنتخب المغربية: داري سيخضع لفحص طبي لتحديد مدى جاهزيته

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

06:27 م 03/09/2025
أشرف داري

أشرف داري

يظل موقف أشرف داري، لاعب النادي الأهلي، المنضم إلى صفوف منتخب المغرب، من المشاركة مع بلاده أمام النيجر مجهولًا حتى الوقت الراهن، وذلك على خلفية الإصابة التي تعرض لها مع فريقه أمام بيراميدز.

وتعرض أشرف داري، للإصابة خلال مباراة الأهلي أمام بيراميدز، والتي جمعت بين الفريقين لحساب منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث غادر المغربي أرضية الميدان بعد مرور 35 دقيقة فقط من عمر اللقاء.

استدعاء داري والشيبي.. قائمة منتخب المغرب لتوقف سبتمبر

موقف داري من المشاركة مع المغرب

انضم أشرف داري إلى صفوف منتخب المغرب، استعدادًا لمعسكر الأسود لخوض مواجهتي النيجر وزامبيا، بعد أن تواجد مدافع الأهلي ضمن خيارات وليد الركراكي للمشاركة في التصفيات الأفريقية.

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية أن الثلاثي، نايف أكرد، بلال الخنوس وأشرف داري، آخر من انضم لمعسكر الفريق استعدادًا لمواجهة النيجر.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم تحديد طبيعة الإصابة العضلية التي تعرض لها أشرف داري خلال مباراة بيراميدز، من أجل وضوح الرؤية أمام وليد الركراكي لمعرفة مدى إمكانية جاهزية مدافع الأهلي للمشاركة أمام النيجر.

بعد غيابه عن مباراة الأهلي.. الشيبي يطير إلى المغرب للانضمام للمنتخب

موسم داري مع الأهلي

ظهر أشرف داري رفقة النادي الأهلي خلال 3 مباريات في مسابقة الدوري المصري، وذلك بواقع 215 دقيقة، وتلقى المدافع المغربي بطاقة صفراء واحدة.

 

المغرب
المغرب
أخبار إحصائيات
الأهلي تصفيات كأس العالم منتخب المغرب أشرف داري

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

