المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مدرب إثيوبيا: تحسنا كثيرا.. وأتوقع مباراة صعبة أمام منتخب مصر

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:41 م 03/09/2025
مدرب إثيوبيا

ميساي تيفيري - مدرب منتخب إثيوبيا

يتوقع المدير الفني ميساي تيفيري، مدرب منتخب إثيوبيا، أن يجد فريقه صعوبة في مواجهة منتخب مصر، عندما يلتقيان ضمن الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

وأصبح منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن قريبًا أكثر من أي وقت مضى من الصعود لكأس العالم 2026، بينما لا تملك إثيوبيا أي فرصة، بعدما حصلت على 6 نقاط من 6 مباريات.

اقرأ أيضًا: ماذا يحتاج منتخب مصر من أجل التأهل لكأس العالم؟

تصريحات مدرب إثيوبيا عن مباراة منتخب مصر

وقال تيفيري في تصريحات للصحفيين الإثيوبيين بحسب ما نشر موقع panafricafootball: "نتوقع مباراة صعبة أمام منتخب مصر.. نحن نستعد جيدًا، وسنرى ما سيحدث في اللقاء".

وأضاف: "منتخب إثيوبيا تحسن في التحولات الهجومية واستغلال الكرات الثابتة وكذلك الاستحواذ على الكرة".

وأكمل مدرب منتخب إثيوبيا: "أعتقد أننا نتطور، والتغيير لا يحدث بين ليلة وضحاها، لكن من خلال مواصلة العمل يمكننا أن نتطور أكثر".

يشار إلى أن منتخب مصر يستضيف إثيوبيا على ملعب القاهرة، الجمعة المقبل، ضمن الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

واستدعى المدرب ميساي تيفيري 26 لاعبًا لقائمة منتخب إثيوبيا هذا الشهر.

وأعلن مدرب منتخب إثيوبيا القائمة الرسمية في وقت مبكر من أغسطس، نظرًا لأن منافسات الدوري المحلي في الموسم الجديد 2025-2026 لم تنطلق بعد.

وبحسب موقع ethiopian reporter، ينوي تيفيري إشراك البدلاء في المباريات المقبلة بتصفيات كأس العالم، بدءًا من مواجهة مصر، بهدف صناعة جيل إثيوبي جديد.

قائمة إثيوبيا أمام منتخب مصر

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

إثيوبيا
إثيوبيا
أخبار إحصائيات
تصفيات كأس العالم منتخب مصر إثيوبيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/522299/مدرب-إثيوبيا-تحسنا-كثيرا-وأتوقع-مباراة-صعبة-أمام-منتخب-مصر", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "أحمد عمارة", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a9/284" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"مدرب إثيوبيا: تحسنا كثيرا.. وأتوقع مباراة صعبة أمام منتخب مصر", "alternativeHeadline":" مدرب إثيوبيا: أتوقع مباراة صعبة أمام منتخب مصر", "description": "يتوقع المدير الفني ميساي تيفيري، مدرب منتخب إثيوبيا، أن يجد فريقه صعوبة في مواجهة منتخب مصر، عندما يلتقيان ضمن الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026. ", "articleSection": "تصفيات كأس العالم-أفريقيا", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/3/ؤس2025_9_3_21_58.webp", "keywords": "منتخب مصر- تصفيات كأس العالم- إثيوبيا", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/522299/مدرب-إثيوبيا-تحسنا-كثيرا-وأتوقع-مباراة-صعبة-أمام-منتخب-مصر", "articleBody": "يتوقع المدير الفني ميساي تيفيري، مدرب منتخب إثيوبيا، أن يجد فريقه صعوبة في مواجهة منتخب مصر، عندما يلتقيان ضمن الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.وأصبح منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن قريبًا أكثر من أي وقت مضى من الصعود لكأس العالم 2026، بينما لا تملك إثيوبيا أي فرصة، بعدما حصلت على 6 نقاط من 6 مباريات.اقرأ أيضًا: ماذا يحتاج منتخب مصر من أجل التأهل لكأس العالم؟تصريحات مدرب إثيوبيا عن مباراة منتخب مصروقال تيفيري في تصريحات للصحفيين الإثيوبيين بحسب ما نشر موقع panafricafootball: "نتوقع مباراة صعبة أمام منتخب مصر.. نحن نستعد جيدًا، وسنرى ما سيحدث في اللقاء".وأضاف: "منتخب إثيوبيا تحسن في التحولات الهجومية واستغلال الكرات الثابتة وكذلك الاستحواذ على الكرة".وأكمل مدرب منتخب إثيوبيا: "أعتقد أننا نتطور، والتغيير لا يحدث بين ليلة وضحاها، لكن من خلال مواصلة العمل يمكننا أن نتطور أكثر".يشار إلى أن منتخب مصر يستضيف إثيوبيا على ملعب القاهرة، الجمعة المقبل، ضمن الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.واستدعى المدرب ميساي تيفيري 26 لاعبًا لقائمة منتخب إثيوبيا هذا الشهر.وأعلن مدرب منتخب إثيوبيا القائمة الرسمية في وقت مبكر من أغسطس، نظرًا لأن منافسات الدوري المحلي في الموسم الجديد 2025-2026 لم تنطلق بعد.وبحسب موقع ethiopian reporter، ينوي تيفيري إشراك البدلاء في المباريات المقبلة بتصفيات كأس العالم، بدءًا من مواجهة مصر، بهدف صناعة جيل إثيوبي جديد.قائمة إثيوبيا أمام منتخب مصرترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/3/ؤس2025_9_3_21_58.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 09 - 03T22:41: 00+03:00", "dateModified" : "2025-09-03T22:41:43+03:00", "datePublished" : "2025-09-03T22:41:00+03:00" }