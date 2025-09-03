يتوقع المدير الفني ميساي تيفيري، مدرب منتخب إثيوبيا، أن يجد فريقه صعوبة في مواجهة منتخب مصر، عندما يلتقيان ضمن الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

وأصبح منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن قريبًا أكثر من أي وقت مضى من الصعود لكأس العالم 2026، بينما لا تملك إثيوبيا أي فرصة، بعدما حصلت على 6 نقاط من 6 مباريات.

تصريحات مدرب إثيوبيا عن مباراة منتخب مصر

وقال تيفيري في تصريحات للصحفيين الإثيوبيين بحسب ما نشر موقع panafricafootball: "نتوقع مباراة صعبة أمام منتخب مصر.. نحن نستعد جيدًا، وسنرى ما سيحدث في اللقاء".

وأضاف: "منتخب إثيوبيا تحسن في التحولات الهجومية واستغلال الكرات الثابتة وكذلك الاستحواذ على الكرة".

وأكمل مدرب منتخب إثيوبيا: "أعتقد أننا نتطور، والتغيير لا يحدث بين ليلة وضحاها، لكن من خلال مواصلة العمل يمكننا أن نتطور أكثر".

يشار إلى أن منتخب مصر يستضيف إثيوبيا على ملعب القاهرة، الجمعة المقبل، ضمن الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

واستدعى المدرب ميساي تيفيري 26 لاعبًا لقائمة منتخب إثيوبيا هذا الشهر.

وأعلن مدرب منتخب إثيوبيا القائمة الرسمية في وقت مبكر من أغسطس، نظرًا لأن منافسات الدوري المحلي في الموسم الجديد 2025-2026 لم تنطلق بعد.

وبحسب موقع ethiopian reporter، ينوي تيفيري إشراك البدلاء في المباريات المقبلة بتصفيات كأس العالم، بدءًا من مواجهة مصر، بهدف صناعة جيل إثيوبي جديد.

قائمة إثيوبيا أمام منتخب مصر

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم