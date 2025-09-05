أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن الانتصار على إثيوبيا كان هامًا جدًا، للحفاظ على فارق النقاط مع منتخب بوركينا فاسو، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن مواجهة بوركينا المقبلة أصبحت أصعب، لأنهم سيلعبون على ملعبهم لأول مرة في هذه التصفيات.

مدير منتخب مصر: الأهم الوصول لكأس العالم.. والتصفيات أصبحت أصعب

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "فوز مهم جدًا، هذا التوقف سيحدد الكثير، كنا نعلم أهمية اللقاء، لأنه يضع قدمك في المونديال، بعدما حافظنا على فرق النقاط مع المنافس المباشر منتخب بوركينا فاسو".

وتابع: "انتصار بوركينا فاسو على جيبوتي أمر طبيعي، لكن مواجهتنا معهم أصبحت أصعب، لأنهم حاربوا لخوض اللقاء على أرضهم، رغم لعب بقية مبارياتهم في المغرب".

وواصل: "بوركينا فاسو يعتبرون مباراة مصر تحدي لهم، لكن إن شاء الله نحسم التأهل قبل آخر مباراتين في التوقف المقبل، وأن يكون ذلك أمام بوركينا فاسو".

وزاد: "نريد التفكير فيما هو قادم، لكن الأهم حاليًا هو الوصول لنهائيات كأس العالم، الذي لم نصل له سوى 3 مرات فقط، من أجل إسعاد الجماهير، التصفيات كانت أسهل لأن عدد المحترفين الأفارقة في أوروبا كانوا أقل".

وأتم: "مباراة اليوم أراحتنا، لأننا نجحت في الحفاظ على فارق الـ 5 نقاط، وسنلعب على الفوز أمام بوركينا بكل قوة، ونمتلك لاعبين رجالة مثل صلاح ومرموش ومصطفى محمد وتريزيجيه، يريدون أن يقدمون شيئًا لمصر".

وسيلتقي منتخب مصر مع مضيفه منتخب بوركينا فاسو، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً.

يذكر أن مواجهة الفراعنة المقبلة ستقام على أرضية ملعب 4 أغسطس، في مدينة واجادوجو عاصمة بوركينا، بعدما خاضت كتيبة "الخيول" مبارياتها الماضية التي استضافتها في عدة دول مثل: المغرب، مالي وتنزانيا.