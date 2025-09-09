المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أبو ريدة: وضعنا القدم الأولى في كأس العالم.. واللعبة الحلوة تجذب الجماهير

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:27 م 06/09/2025
هاني أبو ريدة

هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة من مباراة مصر وإثيوبيا

تحدث هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، عن انتصار منتخب مصر على حساب إثيوبيا، والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى كأس العالم 2026.

منتخب مصر تمكن من الفوز على نظيره الإثيوبي، في مباراة أقيمت مساء أمس الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب مواجهات الجولة السابعة من تصفيات مونديال أمريكا.

منتخب مصر يقترب من بلوغ كأس العالم 2026 بثنائية صلاح ومرموش

تصريحات هاني أبو ريدة

وقال أبو ريدة عبر قناة أون سبورت: "كان هناك التزام في الملعب، والحمدلله حصلنا على الثلاث نقاط، لأنها مباراة فيصلية، وأعتقد أننا وضعنا القدم الأولى في كأس العالم، والقادم أفضل".

أضاف: "لاعبونا محترفون ويعرفون المسئولية التي عليهم، وحلمهم جميعًا التأهل إلى كأس العالم، والدعم بالطبع موجود من الدولة المصرية، ممثلة في وزير الرياضة الذي يتواجد معنا باستمرار".

عائد للحياة بعد سنوات.. ملعب مباراة مصر وبوركينا فاسو لغز تصفيات المونديال

تابع أبو ريدة: "نحن كاتحاد كرة نتابع بصورة كاملة، وأشكر الجهاز الفني واللاعبين على الوصول إلى هذه المرحلة، وأطمئن كل جماهيرنا أننا بإذن الله سنتأهل إلى كأس العالم".

اختتم تصريحاته: "الجمهور كان اللاعب رقم 12 في المباراة، وإن شاء الله في القادم نأمل أن يكون الحضور الجماهيري أكبر، كما أن الانتصار واللعبة الحلوة وشكل الفريق من العوامل التي تجذب الجماهير".

بعد الفوز على إثيوبيا.. ما هي فرص مصر في التأهل إلى مونديال 2026؟

منتخب مصر محمد صلاح عمر مرموش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/522512/أبو-ريدة-وضعنا-القدم-الأولى-في-كأس-العالم-واللعبة-الحلوة-تجذب-الجماهير", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد الحاوي", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%8a/288" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"أبو ريدة: وضعنا القدم الأولى في كأس العالم.. واللعبة الحلوة تجذب الجماهير", "alternativeHeadline":"هاني أبو ريدة: وضعنا القدم الأولى في كأس العالم", "description": "تحدث هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، عن انتصار منتخب مصر على حساب إثيوبيا، والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى كأس العالم 2026. ", "articleSection": "تصفيات كأس العالم-أفريقيا", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/6/540983958-781091294567087-5865592850325377186-n2025_9_6_12_19.webp", "keywords": "منتخب مصر,محمد صلاح,عمر مرموش", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/522512/أبو-ريدة-وضعنا-القدم-الأولى-في-كأس-العالم-واللعبة-الحلوة-تجذب-الجماهير", "articleBody": "تحدث&nbsp;هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، عن انتصار منتخب مصر على حساب إثيوبيا، والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى كأس العالم 2026.منتخب مصر تمكن من الفوز على نظيره الإثيوبي، في مباراة أقيمت مساء أمس الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب مواجهات الجولة السابعة من تصفيات مونديال أمريكا.منتخب مصر يقترب من بلوغ كأس العالم 2026 بثنائية صلاح ومرموشتصريحات هاني أبو ريدةوقال أبو ريدة عبر قناة أون سبورت: "كان هناك التزام في الملعب، والحمدلله حصلنا على الثلاث نقاط، لأنها مباراة فيصلية، وأعتقد أننا وضعنا&nbsp;القدم الأولى في كأس العالم، والقادم أفضل".أضاف: "لاعبونا محترفون ويعرفون المسئولية التي عليهم، وحلمهم جميعًا التأهل إلى كأس العالم، والدعم بالطبع موجود من الدولة المصرية، ممثلة في وزير الرياضة الذي يتواجد معنا باستمرار".عائد للحياة بعد سنوات.. ملعب مباراة مصر وبوركينا فاسو لغز تصفيات المونديالتابع أبو ريدة: "نحن كاتحاد كرة نتابع بصورة كاملة، وأشكر الجهاز الفني واللاعبين على الوصول إلى هذه المرحلة، وأطمئن كل جماهيرنا أننا بإذن الله سنتأهل إلى كأس العالم".اختتم تصريحاته: "الجمهور كان اللاعب رقم 12 في المباراة، وإن شاء الله في القادم نأمل أن يكون الحضور الجماهيري أكبر، كما أن الانتصار واللعبة الحلوة وشكل الفريق من العوامل التي تجذب الجماهير".بعد الفوز على إثيوبيا.. ما هي فرص مصر في التأهل إلى مونديال 2026؟", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/6/540983958-781091294567087-5865592850325377186-n2025_9_6_12_19.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 09 - 06T12:27: 00+03:00", "dateModified" : "2025-09-06T14:02:41+03:00", "datePublished" : "2025-09-06T12:27:00+03:00" }