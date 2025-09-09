تحدث هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، عن انتصار منتخب مصر على حساب إثيوبيا، والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى كأس العالم 2026.

منتخب مصر تمكن من الفوز على نظيره الإثيوبي، في مباراة أقيمت مساء أمس الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب مواجهات الجولة السابعة من تصفيات مونديال أمريكا.

تصريحات هاني أبو ريدة

وقال أبو ريدة عبر قناة أون سبورت: "كان هناك التزام في الملعب، والحمدلله حصلنا على الثلاث نقاط، لأنها مباراة فيصلية، وأعتقد أننا وضعنا القدم الأولى في كأس العالم، والقادم أفضل".

أضاف: "لاعبونا محترفون ويعرفون المسئولية التي عليهم، وحلمهم جميعًا التأهل إلى كأس العالم، والدعم بالطبع موجود من الدولة المصرية، ممثلة في وزير الرياضة الذي يتواجد معنا باستمرار".

تابع أبو ريدة: "نحن كاتحاد كرة نتابع بصورة كاملة، وأشكر الجهاز الفني واللاعبين على الوصول إلى هذه المرحلة، وأطمئن كل جماهيرنا أننا بإذن الله سنتأهل إلى كأس العالم".

اختتم تصريحاته: "الجمهور كان اللاعب رقم 12 في المباراة، وإن شاء الله في القادم نأمل أن يكون الحضور الجماهيري أكبر، كما أن الانتصار واللعبة الحلوة وشكل الفريق من العوامل التي تجذب الجماهير".

