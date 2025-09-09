المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
بطل الدوري الألماني من بينهم.. ماذا ينتظر منتخب مصر في مواجهة بوركينا؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:27 م 07/09/2025
منتخب مصر ضد بوركينا فاسو

صورة من مباراة مصر وبوركينا فاسو

يستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب 4 أغسطس، في العاصمة واجادوجو، لحساب مواجهات الجولة الثامنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر حقق الفوز على نظيره إثيوبيا، يوم الجمعة الماضي، بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقد يكون منتخب بوركينا فاسو بوابة لمنتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026 في حالة انتصار الفراعنة على المنتخب الملقب بـ"الخيول" في الجولة الثامنة.

منتخب مصر يتسلح بسلسلة مميزة في موقعة بوركينا

وفي الجولة السابعة أيضا انتصر منتخب بوركينا على جيبوتي بنتيجة 6-0، في لقاء شهد تألق واضح للخيول البروكينية، ولعب وقتها المدرب بتشكيل مكون من:

كوفي كواكو حارس أنجيه الفرنسي.

في الدفاع: إيسوفو دايو (أم صلال القطري)، إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن)، عيسى كابوري (ريكسهام الإنجليزي)، راشيد أيايندي (جنت البلجيكي).

في الوسط: دانجو واتارا (برينتفورد الإنجليزي)، سعيدو سيمبوري (البنك الأهلي)، بلاتي توريه (بيراميدز)، جوسوي تييندريبيوجو (آنسي الفرنسي)، إريي-بي سيرياك (فرايبورج الألماني).

في الهجوم: محمد كوناتي (أخمات جروزني الروسي).

وشهد التشكيل تواجد ثنائي الدوري المصري سعيدو سيمبوري لاعب البنك الأهلي، بالإضافة إلى بلاتي توريه لاعب وسط فريق بيراميدز.

ماذا ينتظر مصر أمام بوركينا؟

وبالتأكيد لن يجد مدرب بوركينا أفضل من ذلك التشكيل لبداية مباراة منتخب مصر، وفي السطور التالية نستعرض ما ينتظر منتخب مصر بشكل عام من تلك التشكيلة.

1- إيسوفو دايو لاعب أم صلال القطري.. متوج ببطولة الكونفدرالية 3 مرات مع فريق نهضة بركان المغربي أعوام (2019-20، 2021-22، و2024-25)، بطل كأس السوبر الأفريقي موسم 2022-23، الدوري المغربي مرة واحدة 2024-25، كأس المغرب 3 مرات (2017-18، 2021-22، 2022-23).

2- إدموند تابسوبا لاعب باير ليفركوزن.. توج بالآتي: (الدوري الألماني 2023-24، السوبر الألماني 2024-25، وكأس ألمانيا 2023-24).

3- عيسى كابوري لاعب ريكسهام الإنجليزي.. توج بالآتي: "الدوري البرتغالي مرة واحدة مع بنفيكا موسم 2024-25، والسوبر الإنجليزي مع مانشستر سيتي موسم 2024-25، حيث أنه أعير في منتصف الموسم وعاد من جديد لمانشستر سيتي.

4- بلاتي توري لاعب بيراميدز.. توج بلقب كأس مصر موسم 2023-24 ودوري أبطال أفريقيا موسم 2024-25.

القائمة بالكامل

حراس المرمى: هيرفي كواكو كوفي (أنجيه الفرنسي)، كيليان باسبا نكييما (أدو دين هاج الهولندي)، لادجي براهيما سانو (المريخ السوداني)، كلوفيس بازيمو (أفريكا سبورتس الإيفواري)

المدافعون: عيسى كابوري (ريكسهام الإنجليزي)، ستيف ياجو (أريس ليماسول القبرصي)، إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن)، أدامو ناجالو (أيندهوفن الهولندي)، إيسوف دايو (أم صلال القطري)، جي أرسين كواسي (لوريان الفرنسي)، ناصر دجيجا (رينجرز الاسكتلندي)، راشيد أيايندي (جنت البلجيكي).

لاعبو الوسط: سعيدو سيمبوري (البنك الأهلي المصري)، محمد زونجرانا (مولودية الجزائر)، سيدريك بادولو (سبارتاك ترنافا السلوفاكي)، جوسوي تييندريبيوجو (آنسي الفرنسي)، بلاتي توريه (بيراميدز المصري)، جورجي مينونجو (سياتل ساوندرز الأمريكي)، عبد الرزاق يودا (ميلسامي أورهي المولدوفي).

المهاجمون: برتراند تراوري (سندرلاند الإنجليزي)، دانجو واتارا (برينتفورد الإنجليزي)، إريي-بي سيرياك (فرايبورج الألماني)، محمد كوناتي (أخمات جروزني الروسي)، بيير لاندري كابوري (هارت أوف ميدلوثيان الاسكتلندي)، فيصال كوناتي (داوجافا ريجا اللاتفي)، أوسيني بودا (سان هوزيه إيرثكويكس الأمريكي).

منتخب مصر محمد صلاح بوركينا فاسو تصفيات كأس العالم 2026

