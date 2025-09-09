قد يواجه منتخب مصر بقيادة حسام حسن، أزمة في منتصف الملعب بعدما تعرض الثنائي حمدي فتحي ومهند لاشين، وذلك قبل مواجهة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو يوم الثلاثاء القادم، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على إثيوبيا يوم الجمعة الماضي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السابعة من التصفيات.

وتوجه منتخب مصر إلى بوركينا فاسو، في الرابعة عصر اليوم الأحد، استعدادا للمواجهة المرتقبة بين المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2026.

إصابة حمدي ومهند

وأعلن منتخب مصر غياب حمدي فتحي عن مباراة بوركينا فاسو وذلك بعدما تعرض لإصابة في وجه القدم عقب انتهاء مباراة إثيوبيا. (للتفاصيل اضغط هنا)

كما أوضح منتخب مصر أن هناك محاولات لتجهيز مهند لاشين للحاق بمواجهة بوركينا فاسو، حيث أشار إلى أن اللاعب تجددت إصابته القديمة في الظهر كما اشتكى منها بعد نهاية مباراة إثيوبيا. (للتفاصيل اضغط هنا)

حل أزمة وسط الملعب

وفي السطور التالية نستعرض من قائمة منتخب مصر المسافرة لمواجهة بوركينا فاسو، حلولًا لأزمة الوسط التي وُجدت بعد مباراة إثيوبيا.

قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، عمرو الجزار، محمد ربيعة، محمد هاني، أحمد عيد، محمد حمدي.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، نبيل عماد دونجا، مروان عطية، محمود صابر، مهند لاشين، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد، أسامة فيصل.

دونجا وكوكا حلول حسام حسن

إصابة مهند لاشين وحمدي فتحي تعد أزمة كبرى لمنتخب مصر بالأخص في ظل استمرار عدم جاهزية مروان عطية أيضًا للمشاركة في المباريات في الوقت الحالي بعد عملية "الفتاق" التي أجراها بعد نهاية مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.

وبالتالي فإن مشاركة مروان عطية ستكون محل شك بنسبة كبيرة رغم أنه يخوض برنامجه التأهيلي منذ فترة مع الأهلي وفي معسكر منتخب مصر أيضًا.

مروان عطية لم يشارك في أي مباراة منذ مواجهة بالميراس البرازيلي والتي أقيمت يوم 19 يونيو الماضي أي غاب عن المشاركة في المباريات منذ 82 يومًا.

ومن خلال القائمة التي تم استدعائها من قبل منتخب مصر في معسكر سبتمبر، قد يتفادى حسام حسن الاعتماد على الثنائي المصاب مهند لاشين أو مروان عطية، ويشرك نبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك بشكل أساسي، أو أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي، كما يجيد محمود صابر اللعب في ذلك المركز بشكل متقطع.

4 حلول لمنتخب مصر

وسنوضح خلال السطور التالية 4 حلول لأزمة خط الوسط في منتخب مصر:

1- رامي ربيعة.. لعب في وسط الملعب الدفاعي 42 مباراة مع الأهلي وسبورتنج لشبونة، سجل خلالهم 4 أهداف فقط.

2- محمود صابر لعب في مركز الوسط 12 مباراة بواقع 609 دقائق مع زد ومنتخب مصر الأولمبي وسموحة وبيراميدز أيضًا.

3- أحمد نبيل كوكا.. لعب في مركز الوسط 13 مباراة مع الأهلي سجل خلالهم هدف وحيد، وفي مركز الوسط المدافع 41 مباراة بواقع 2603 دقائق وصنع خلالهم 3 تمريرات حاسمة.

4- نبيل عماد دونجا.. يجيد اللعب دائما في مركز خط الوسط بشكل عام، حيث شارك 249 مباراة مع الفرق التي انتقل إليها: "الأسيوطي، بيراميدز والزمالك".