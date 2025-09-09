يرغب رونين ويليامز، حارس مرمى منتخب جنوب أفريقيا وفريق صنداونز، في العودة من جديد لقارة أمريكا الشمالية لخوض بطولة كأس العالم للمنتخبات.

وحقق منتخب جنوب أفريقيا الفوز على ليسوتو بنتيجة 3-0 في الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلعب منتخب "البافانا بافانا" مع نظيره نيجيريا يوم الثلاثاء القادم، ضمن مباريات الجولة الثامنة للتصفيات، قبل أن يختتمها يوم 6 أكتوبر المقبل بمواجهة زيمبابوي ويوم 13 من نفس الشهر أمام منتخب رواندا.

وأجرى الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حوارا مع ويليامز حول رغبته في العودة من جديد إلى أمريكا بعدما شارك مع فريق صنداونز في بطولة كأس العالم للأندية على الأراضي الأمريكية وودع البطولة من دور المجموعات.

وقال ويليامز في تصريحات عبر موقع فيفا: "لدينا عدد لا بأس به من لاعبي المنتخب الوطني في صنداونز، وتحدثنا عن حاجتنا للعودة إلى قارة أمريكا الشمالية من جديد في العام المقبل".

وأضاف: "نريد أن نكون الجيل الأول الذي يلعب في كأس العالم للأندية وكأس العالم للمنتخبات، سيكون الأمر مذهلًا".

شارك الحارس صاحب الـ33 عاما مع صنداونز في الموسم الحالي 8 مباريات بواقع 720 دقيقة، حافظ على نظافة شباكه 5 مرات واهتزت شباكه 3 مرات في 3 مباريات متبقية.