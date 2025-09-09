المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ويليامز: التأهل لكأس العالم؟ نريد العودة لأمريكا بعد مونديال الأندية

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:29 م 07/09/2025
ويليامز

رونين ويليامز - حارس مرمى منتخب جنوب أفريقيا

يرغب رونين ويليامز، حارس مرمى منتخب جنوب أفريقيا وفريق صنداونز، في العودة من جديد لقارة أمريكا الشمالية لخوض بطولة كأس العالم للمنتخبات.

وحقق منتخب جنوب أفريقيا الفوز على ليسوتو بنتيجة 3-0 في الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلعب منتخب "البافانا بافانا" مع نظيره نيجيريا يوم الثلاثاء القادم، ضمن مباريات الجولة الثامنة للتصفيات، قبل أن يختتمها يوم 6 أكتوبر المقبل بمواجهة زيمبابوي ويوم 13 من نفس الشهر أمام منتخب رواندا.

وأجرى الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حوارا مع ويليامز حول رغبته في العودة من جديد إلى أمريكا بعدما شارك مع فريق صنداونز في بطولة كأس العالم للأندية على الأراضي الأمريكية وودع البطولة من دور المجموعات.

وقال ويليامز في تصريحات عبر موقع فيفا: "لدينا عدد لا بأس به من لاعبي المنتخب الوطني في صنداونز، وتحدثنا عن حاجتنا للعودة إلى قارة أمريكا الشمالية من جديد في العام المقبل".

وأضاف: "نريد أن نكون الجيل الأول الذي يلعب في كأس العالم للأندية وكأس العالم للمنتخبات، سيكون الأمر مذهلًا".

شارك الحارس صاحب الـ33 عاما مع صنداونز في الموسم الحالي 8 مباريات بواقع 720 دقيقة، حافظ على نظافة شباكه 5 مرات واهتزت شباكه 3 مرات في 3 مباريات متبقية.

جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
أخبار إحصائيات
كأس العالم كأس العالم للأندية منتخب جنوب أفريقيا رونين ويليامز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg