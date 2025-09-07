حرص أحمد حسن، مدير منتخب مصر المشارك في البطولة العربية، على تهنئة المنتخب الأول بعد اقتراب تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026.

واقترب منتخب مصر من التأهل إلى كأس العالم 2026، حيث يسعى الفراعنة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بوركينا فاسو في معقل الأخير، لخطف بطاقة العبور نحو المونديال.

لقاء الحسم.. منتخب مصر يختتم تدريباته قبل السفر إلى بوركينا فاسو

تصريحات أحمد حسن

استهل أحمد حسن، مدير منتخب مصر المشارك في البطولة العربية، تصريحاته عبر قناة "أون سبورت"، قائلًا: "ألف مبروك لمنتخبنا الأول وخطوة واحدة ونتواجد في كأس العالم".

وأضاف: "أبارك للجهاز الفني والكرة المصرية وكل قلوبنا معهم في بوركينا فاسو لتحقيق نتيجة تؤهلنا لكأس العالم إن شاء الله".

وتابع: "بوركينا فاسو تحمل طابع خاص لجيل بالكامل ولكرة القدم المصرية ولحسام حسن نفسه حيث أحرز 7 أهداف وكان هداف البطولة، وهدفي هو تاريخي بالنسبة لي".

وأتم أحمد حسن: "مثلما كان الملعب فأل خير علينا في 1998 إن شاء الله يكون فأل خير لحسام حسن في مباراة بوركينا فاسو نحو الصعود".

لحسم التأهل إلى كأس العالم.. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة ضد بوركينا فاسو

موعد مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو

يضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره بوركينا فاسو بالعاصمة واجادوجو يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم.