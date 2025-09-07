المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لخطف بطاقة التأهل للمونديال.. أحمد حسن: قلوبنا مع المنتخب في بوركينا فاسو

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:46 م 07/09/2025
أحمد حسن

أحمد حسن

حرص أحمد حسن، مدير منتخب مصر المشارك في البطولة العربية، على تهنئة المنتخب الأول بعد اقتراب تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026.

واقترب منتخب مصر من التأهل إلى كأس العالم 2026، حيث يسعى الفراعنة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بوركينا فاسو في معقل الأخير، لخطف بطاقة العبور نحو المونديال.

لقاء الحسم.. منتخب مصر يختتم تدريباته قبل السفر إلى بوركينا فاسو

تصريحات أحمد حسن

استهل أحمد حسن، مدير منتخب مصر المشارك في البطولة العربية، تصريحاته عبر قناة "أون سبورت"، قائلًا: "ألف مبروك لمنتخبنا الأول وخطوة واحدة ونتواجد في كأس العالم".

وأضاف: "أبارك للجهاز الفني والكرة المصرية وكل قلوبنا معهم في بوركينا فاسو لتحقيق نتيجة تؤهلنا لكأس العالم إن شاء الله".

وتابع: "بوركينا فاسو تحمل طابع خاص لجيل بالكامل ولكرة القدم المصرية ولحسام حسن نفسه حيث أحرز 7 أهداف وكان هداف البطولة، وهدفي هو تاريخي بالنسبة لي".

وأتم أحمد حسن: "مثلما كان الملعب فأل خير علينا في 1998 إن شاء الله يكون فأل خير لحسام حسن في مباراة بوركينا فاسو نحو الصعود".

لحسم التأهل إلى كأس العالم.. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة ضد بوركينا فاسو

موعد مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو

يضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره بوركينا فاسو بالعاصمة واجادوجو يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم.

 

مباراة مصر القادمة
أحمد حسن منتخب مصر حسام حسن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

70

عشرين دقيقة تفصلنا عن نهاية المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg