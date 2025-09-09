يصطدم منتخب مصر بمضيفه منتخب بوركينا فاسو، في قمة لقاءات المجموعة الأولى، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، حيث يتنافس المنتخبين على بطاقة التأهل المباشرة للمونديال.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره منتخب بوركينا فاسو، يوم الثلاثاء 9 سبتمبر، على أرضية ملعب 4 أغسطس.

ويتصدر المنتخب المصري جدول ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة، ويأتي خلفه منتخب بوركينا فاسو برصيد 14 نقطة، قبل 3 جولات من نهاية مرحلة المجموعات.

ويحلم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بحسم التأهل بشكل رسمي لنهائيات كأس العالم 2026، من بوابة منتخب بوركينا فاسو، الذي تألق أمامه كلاعب من قبل.

ويمتلك منتخب بوركينا فاسو عدة أسلحة هجومية، يجب على حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الحذر منها، ونستعرضها عبر التقرير التالي:

مهاجم عملاق يعرفه الأهلي

سيفتقد منتخب بوركينا فاسو لخدمات مهاجمه الهداف لاسينا تراوري، والذي سجل 5 أهداف أحدها في شباك منتخب مصر، كما صنع هدفًا وحيدًا، بسبب الإصابة التي تعرض لها مع ناديه شاختار الأوكراني.

واعتمد براما تراوري مدرب بوركينا فاسو، على المهاجم العملاق محمد كوناتي، لاعب فريق أخمات جروزني الروسي، والذي يبلغ طوله 1.91 متر، بصفة أساسية في مواجهة جيبوتي الماضية.

ويعتمد منتخب بوركينا فاسو على قوة كوناتي في الفوز بالصراعات الهوائية، أو تواجده كمهاجم محطة لاستلام الكرة، ثم تمريرها في المساحة الخالية للقادمين من الخلف، كما صنع هدفًا لزميله إدموند تابسوبا في الجولة الماضية.

وتعرف الجماهير المصرية عامة والنادي الأهلي خاصة هذا المهاجم جيدًا، الذي ارتبط بالانتقال لصفوف القلعة الحمراء في أوقات سابقة.

عرضيات بوركينا فاسو التي لدغت منتخب مصر

يعتمد منتخب بوركينا فاسو على سلاح الكرات العرضية، بصورة مكثفة في الهجوم، بفضل تميز لاعبيه في الكرات الرأسية، سواء كوناتي، تراوري أو حتى دانجو واتارا.

ويلجأ منتخب بوركينا لاستغلال أطوال مدافعيه وعلى رأسهم إدموند تابسونا في الركلات الثابتة، والتي سجل منها في عدة مواجهات خلال التصفيات، أمام جيبوتي وغينيا بيسو.

ونجح منتخب بوركينا فاسو في استخدام هذا الفخ المعتاد، لزيارة شباك الفراعنة خلال لقاء الذهاب، رغم تفوق المنتخب المصري في النتيجة النهائية، لكنه استقبل هدفًا من ركلة ثابتة بالطريقة ذاتها.

ويعتمد منتخب بوركينا فاسو على إرسال العرضيات نحو القائم البعيد، ليتابعها أحد لاعبيه برأسية مباشرة نحو المرمى، أو يعيدها إلى لاعب آخر داخل منطقة الجزاء ولكنه يكون خاليًا من الرقابة.

دانجو واتارا "قناص" من الملاعب الإنجليزية

ويأتي دانجو واتارا على رأس نجوم منتخب بوركينا فاسو، الذين تألقوا في الفترة الماضية، في قارة أوروبا، وتحديدًا في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعد انتقاله لصفوف برينتفورد قادمًا من بورنموث.

ويستطيع واتارا اللعب في عدة مراكز بخط الهجوم، أبرزها الجناح الأيسر، كما يجيد اللعب كجناح أيمن ومهاجم ثاني.

وأحرز دانجو هدفًا في أول مباراتين له مع برينتفورد في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، ثم ذهب للتألق مع منتخب بوركينا فاسو، حيث قاد كتيبة الخيول للفوز على جيبوتي، بتسجيله هدفين، بعدما أضاع ركلة جزاء في بداية اللقاء.

ومع تواجد برتراند تراوري على مقاعد البدلاء، يعتبر دانجو هو المنفذ الأول للركلات الحرة المباشرة وركلات الجزاء، ويتميز بتسديداته الصاروخية المتقنة، لذلك يجب على الفراعنة تجنب ارتكاب الأخطاء أمام منطقة الجزاء.

الجبهة اليسرى سلاح جديد لكتيبة الخيول

اعتمد منتخب بوركينا فاسو على تركيبة جديدة في جبهته اليسرى، خلال مواجهة جيبوتي الماضية، بمشاركة الجناح الشاب سيرياك إيري، المنتقل حديثًا لصفوف فرايبورج الألماني، وخلفه الظهير الصاعد أيضًا عبد الرشيد أيندي.

سجل سيرياك الهدف الأول لمنتخب بلاده في اللقاء الماضي ضد جيبوتي، بعد تمريرة طويلة من تابسوبا ثم مهارة فردية من جناح فرايبورج، وجاء الهدف الثاني بعد تمريرة متقنة من بلاتي توريه للظهير عبد الرشيد أيندي الذي صنع الهدف بعرضية متقنة.

وسوف يعتمد منتخب بوركينا فاسو، على تمريرات تابسوبا الطويلة وقدرة بلاتي توريه على الاستحواذ وضرب دفاع منافسيه بتمريراته، والذي يجب على منتخب مصر الحذر منها، خاصة أن الفراعنة يعرفونه جيدًا، في ظل تألقه خلال السنوات الماضية مع فريق بيراميدز.