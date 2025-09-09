المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

منتخب مصر يظهر بالقميص الأحمر أمام بوركينا فاسو

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:14 م 08/09/2025
قميص المنتخب

قميص المنتخب الوطني

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو المقرر إقامتها غدًا، على ملعب كتيبة الخيول، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر، بينما يرتدي منتخب بوركينا القميص الأبيض.

وحضر الاجتماع الفني مينا سامح إداري المنتخب و عبدالله سيد مدير المهمات، حسبما كشف اتحاد الكرة في بيان رسمي.

فخ معتاد وجناح "بريميرليج".. 4 أسلحة تهدد منتخب مصر أمام بوركينا فاسو (تحليل)

ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره بوركينا فاسو، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، على أرضية ملعب 4 أغسطس.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية، المؤهلة لنهائيات كأس العالم  2026، برصيد 19 نقطة، حصدها من 6 انتصارات مقابل تعادل وحيد، وبلا أي هزيمة حتى الآن.

وفي المقابل يتواجد منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني، برصيد 14 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وتعادلين، مقابل هزيمة وحيدة، جاءت على يد الفراعنة.

مصر تهزم إثيوبيا.. وبوركينا تسحق جيبوتي

وكان منتخب مصر قد انتصر في الجولة الماضية، على حساب إثيوبيا، بهدفين دون رد، سجلهما كلا من: محمد صلاح وعمر مرموش.

وفي المقابل حقق منتخب بوركينا فاسو فوزًا ساحقًا على حساب نظيره جيبوتي، بسداسية نظيفة، في لقاء شهد تألق الثنائي المحترف دانجو واتارا وإدموند تابسوبا.

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
أخبار إحصائيات
تصفيات كأس العالم منتخب مصر بوركينا فاسو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

70

عشرين دقيقة تفصلنا عن نهاية المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg