منتخب مصر يظهر بالقميص الأحمر أمام بوركينا فاسو

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو المقرر إقامتها غدًا، على ملعب كتيبة الخيول، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر، بينما يرتدي منتخب بوركينا القميص الأبيض.

وحضر الاجتماع الفني مينا سامح إداري المنتخب و عبدالله سيد مدير المهمات، حسبما كشف اتحاد الكرة في بيان رسمي.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره بوركينا فاسو، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، على أرضية ملعب 4 أغسطس.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، برصيد 19 نقطة، حصدها من 6 انتصارات مقابل تعادل وحيد، وبلا أي هزيمة حتى الآن.

وفي المقابل يتواجد منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني، برصيد 14 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وتعادلين، مقابل هزيمة وحيدة، جاءت على يد الفراعنة.

مصر تهزم إثيوبيا.. وبوركينا تسحق جيبوتي

وكان منتخب مصر قد انتصر في الجولة الماضية، على حساب إثيوبيا، بهدفين دون رد، سجلهما كلا من: محمد صلاح وعمر مرموش.

وفي المقابل حقق منتخب بوركينا فاسو فوزًا ساحقًا على حساب نظيره جيبوتي، بسداسية نظيفة، في لقاء شهد تألق الثنائي المحترف دانجو واتارا وإدموند تابسوبا.