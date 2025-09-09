أعلنت قناة مفتوحة عبر النايل سات، نقل مباراة مصر وبوركينا فاسو، في إطار منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو، تقام مساء غد الثلاثاء، على ملعب 4 أغسطس، في العاصمة واجادوجو، لحساب مواجهات الجولة الثامنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026.

بعد أزمة الألوان.. هل ينصف فيفا منتخب مصر قبل مباراة بوركينا؟ (لائحة)

قناة تنقل مباراة مصر وبوركينا فاسو

أعلنت قناة MBC MASR 2 المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، نقل مباراة مصر وبوركينا فاسو، في تصفيات كأس العالم 2026.

وتنقل قناة MBC MASR 2 مباراة مصر وبوركينا فاسو، في تعاون مشترك مع قناة SSC، الحاصلة على حقوق بث مباريات تصفيات المونديال.

ويضم الأستوديو التحليلي لقناة MBC MASR 2، خلال مباراة مصر وبوركينا فاسو، الذي يقدمه إبراهيم فايق، محمد بركات نجم الأهلي السابق، ومحمود شيكابالا نجم الزمالك السابق.

ويحتاج منتخب مصر للفوز في مباراة بوركينا فاسو، من أجل التأهل الرسمي إلى كأس العالم 2026، بينما التعادل يؤجل الحسم إلى الجولة المقبلة، حيث سيكون منتخبنا في حاجة لنقطة واحدة.