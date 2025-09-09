المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

0 0
21:45
لوريان

لوريان

عضو مجلس اتحاد الكرة: مباراة منتخب مصر ضد بوركينا لن تقل عن مواجهة الكونغو التاريخية

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:35 م 08/09/2025
منتخب مصر

منتخب مصر - صورة أرشيفية

يرى طارق أبو العينين، رئيس بعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو، أن مباراة بوركينا لن تقل عن المباريات التاريخية للمنتخب، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين جاهزين لهذه المواجهة.

ويلعب منتخب مصر مع بوركينا فاسو مساء الغد الثلاثاء، على ملعب 4 أغسطس، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال أبو العينين في تصريحات عبر قناة أون سبورت 1: "وصلنا إلى فندق الإقامة وكل الأمور كانت جيدة وأنهينا إجراءات المطار بسهولة، عندما نملك لاعبين عالميين ينتظرهم الشباب الصغير في أفريقيا في كل مكان لمشاهدتهم مع منتخب مصر".

وأضاف: "مباراة الغد ستكون صعبة للغاية، وبوركينا فاسو تملك لاعبين جيدين ودوليين والثلاث نقاط أمامهم ستكون مهمة لحسم التأهل".

وأوضح رئيس البعثة: "سنخوض مباراة قوية أمام بوركينا فاسو والملعب بالتأكيد سيشهد حضورًا جماهيريًا بالأخص بعد إعادة افتتاحه من جديد، ولكن سنكون جاهزين لخوض هذه المباراة، وإسعاد الجماهير المصرية".

وأنهى: "أرى أن مباراة الغد لن تقل عن بعض المباريات التاريخية مثل مواجهة الكونغو، وجميع اللاعبين يعلمون ذلك جيدًا".

وكان منتخب مصر قد نجح في تحقيق الفوز على منتخب الكونغو بنتيجة 2-1، وحسم من خلالها التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
أخبار إحصائيات
منتخب مصر بوركينا فاسو طارق أبو العينين تصفيات كأس العالم 2026

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

70

عشرين دقيقة تفصلنا عن نهاية المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
