يرى طارق أبو العينين، رئيس بعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو، أن مباراة بوركينا لن تقل عن المباريات التاريخية للمنتخب، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين جاهزين لهذه المواجهة.

ويلعب منتخب مصر مع بوركينا فاسو مساء الغد الثلاثاء، على ملعب 4 أغسطس، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال أبو العينين في تصريحات عبر قناة أون سبورت 1: "وصلنا إلى فندق الإقامة وكل الأمور كانت جيدة وأنهينا إجراءات المطار بسهولة، عندما نملك لاعبين عالميين ينتظرهم الشباب الصغير في أفريقيا في كل مكان لمشاهدتهم مع منتخب مصر".

وأضاف: "مباراة الغد ستكون صعبة للغاية، وبوركينا فاسو تملك لاعبين جيدين ودوليين والثلاث نقاط أمامهم ستكون مهمة لحسم التأهل".

وأوضح رئيس البعثة: "سنخوض مباراة قوية أمام بوركينا فاسو والملعب بالتأكيد سيشهد حضورًا جماهيريًا بالأخص بعد إعادة افتتاحه من جديد، ولكن سنكون جاهزين لخوض هذه المباراة، وإسعاد الجماهير المصرية".

وأنهى: "أرى أن مباراة الغد لن تقل عن بعض المباريات التاريخية مثل مواجهة الكونغو، وجميع اللاعبين يعلمون ذلك جيدًا".

وكان منتخب مصر قد نجح في تحقيق الفوز على منتخب الكونغو بنتيجة 2-1، وحسم من خلالها التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.