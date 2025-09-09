المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
550 مشجعًا يدعمون منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:11 ص 09/09/2025
ملعب بوركينا فاسو

ملعب بوركينا فاسو

كشف محمد الغزاوي سفير مصر في بوركينا فاسو عن آخر الترتيبات الخاصة بحضور الجماهير المصرية في مواجهة حسم التأهل إلى كأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر ضيفا على بوركينا فاسو بملعب 4 أغسطس في السابعة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأصبح حلم التأهل إلى كأس العالم أقرب من أي وقت مضى بالنسبة لمنتخب مصر، خاصة بعد فوزه في الجولة السابعة على إثيوبيا بهدفي صلاح ومرموش.

ويستطيع منتخب الفراعنة أن يتأهل إلى المونديال رسميًا حال فوزه على بوركينا فاسو.

طالع ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم من هنا

550 تذكرة للجماهير المصرية ضد بوركينا فاسو

وقال الغزاوي في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "قمنا بترتيب لقاء خاص مع الجالية المصرية في بوركينا فاسو، وتواصلت مع اتحاد الكرة البوركيني بالتنسيق مع اتحاد الكرة المصري لتوفير بعض التذاكر والدعوات المجانية ".

وأضاف: "حصلنا على 550 تذكرة للجماهير المصرية، بجانب 60 دعوة في المقصورة الرئيسية".

ويتبقى لمنتخب مصر جولتين في التصفيات المونديالية ضد جيبوتي وغينيا بيساو في شهر أكتوبر المقبل.

مباريات اليوم.. مصر تتحدى بوركينا لحسم بطاقة المونديال.. ومواجهات مثيرة في أوروبا

مباراة مصر وبوركينا فاسو مباراة مصر وبوركينا فاسو موعد مباراة مصر بوركينا فاسو القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو

