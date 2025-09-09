كشف محمد الغزاوي سفير مصر في بوركينا فاسو عن آخر الترتيبات الخاصة بحضور الجماهير المصرية في مواجهة حسم التأهل إلى كأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر ضيفا على بوركينا فاسو بملعب 4 أغسطس في السابعة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأصبح حلم التأهل إلى كأس العالم أقرب من أي وقت مضى بالنسبة لمنتخب مصر، خاصة بعد فوزه في الجولة السابعة على إثيوبيا بهدفي صلاح ومرموش.

ويستطيع منتخب الفراعنة أن يتأهل إلى المونديال رسميًا حال فوزه على بوركينا فاسو.

550 تذكرة للجماهير المصرية ضد بوركينا فاسو

وقال الغزاوي في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "قمنا بترتيب لقاء خاص مع الجالية المصرية في بوركينا فاسو، وتواصلت مع اتحاد الكرة البوركيني بالتنسيق مع اتحاد الكرة المصري لتوفير بعض التذاكر والدعوات المجانية ".

وأضاف: "حصلنا على 550 تذكرة للجماهير المصرية، بجانب 60 دعوة في المقصورة الرئيسية".

ويتبقى لمنتخب مصر جولتين في التصفيات المونديالية ضد جيبوتي وغينيا بيساو في شهر أكتوبر المقبل.

