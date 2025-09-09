تعرض الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، لإصابة اضطرته لمغادرة مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

إصابة عمر مرموش في مباراة مصر ضد بوركينا فاسو

وشهدت الدقيقة التاسعة من اللقاء، الذي يقام على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو، سقوط مرموش على أرضية الملعب بعد التحام قوي مع أحد مدافعي المنتخب البوركيني، رغم محاولته استكمال اللعب لدقائق قليلة قبل أن يطلب استبداله.

ودفع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بالمهاجم أسامة فيصل، لاعب البنك الأهلي، بديلًا لمرموش في وقت مبكر من المباراة.

وبالتالي باتت مشاركة عمر مرموش مع مانشستر سيتي في مواجهة الديربي أمام مانشستر يونايتد، المقررة يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، محل شك.

ويدخل الفراعنة اللقاء بطموح تحقيق الفوز من أجل حسم بطاقة التأهل المبكر إلى مونديال 2026، حيث سيصل رصيد المنتخب إلى 22 نقطة تضمن له العبور دون انتظار للجولتين الأخيرتين.

وكان تشكيل المنتخب المصري قد شهد تغييرات عدة بسبب الغيابات، أبرزها إصابة حمدي فتحي، بينما عاد مروان عطية لخط الوسط بعد غياب طويل، وشارك إلى جواره أحمد نبيل "كوكا" وأحمد عيد في التشكيل الأساسي.

