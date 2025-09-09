المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

0 0
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

صدمة مبكرة.. إصابة مرموش في مواجهة مصر وبوركينا فاسو (صور)

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:17 م 09/09/2025
  • عرض 6 صورة
    galleryImg
  • عرض 6 صورة
    galleryImg
  • عرض 6 صورة
    galleryImg
  • عرض 6 صورة
    galleryImg
  • عرض 6 صورة
    galleryImg
  • عرض 6 صورة
    galleryImg

تعرض الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، لإصابة اضطرته لمغادرة مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

إصابة عمر مرموش في مباراة مصر ضد بوركينا فاسو

وشهدت الدقيقة التاسعة من اللقاء، الذي يقام على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو، سقوط مرموش على أرضية الملعب بعد التحام قوي مع أحد مدافعي المنتخب البوركيني، رغم محاولته استكمال اللعب لدقائق قليلة قبل أن يطلب استبداله.

ودفع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بالمهاجم أسامة فيصل، لاعب البنك الأهلي، بديلًا لمرموش في وقت مبكر من المباراة.

وبالتالي باتت مشاركة عمر مرموش مع مانشستر سيتي في مواجهة الديربي أمام مانشستر يونايتد، المقررة يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، محل شك.

ويدخل الفراعنة اللقاء بطموح تحقيق الفوز من أجل حسم بطاقة التأهل المبكر إلى مونديال 2026، حيث سيصل رصيد المنتخب إلى 22 نقطة تضمن له العبور دون انتظار للجولتين الأخيرتين.

وكان تشكيل المنتخب المصري قد شهد تغييرات عدة بسبب الغيابات، أبرزها إصابة حمدي فتحي، بينما عاد مروان عطية لخط الوسط بعد غياب طويل، وشارك إلى جواره أحمد نبيل "كوكا" وأحمد عيد في التشكيل الأساسي.

طالع جدول ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم 2026 من هنا

مباراة مصر القادمة
تصفيات كأس العالم منتخب مصر كأس العالم 2026 عمرمرموش مصر ضد بوركينا فاسو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

88

خطأ لصالح الإسماعيلي في وسط الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg