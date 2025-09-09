ألغى حكم مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو هدفا لأسامة فيصل خلال المباراة المقامة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

هدف ملغي

ويلعب منتخب مصر مع بوركينا فاسو مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب 4 أغسطس، ضمن مباريات الجولة الثامنة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وعند الدقيقة 66 أرسل محمد حمدي كرة عرضية من الجبهة اليسرى لتسقط على رأس محمد صلاح الذي بدوره أرسل كرة قوية قابلها أسامة فيصل بتسديدة في الشباك لكن الفرحة لم تكتمل بسبب احتساب حكم المباراة تسلل.

وتقام تصفيات كأس العالم 2026 في قارة أفريقيا دون تقنية الفيديو التي يتم اللجوء إليها لمراجعة بعض الحالات التحكيمية.

ترتيب مجموعة مصر

وكان منتخب مصر تفوق (2-1) على بوركينا فاسو قبل أكثر من عام، في مباراة أقيمت على ملعب القاهرة ضمن تصفيات كأس العالم.

منتخب مصر يدخل هذه المباراة في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، ويليه منتخب بوركينا فاسو برصيد 14 نقطة.

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل ضمان التأهل بشكل رسمي إلى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

