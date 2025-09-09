المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الحكم يحرم أسامة فيصل من التقدم.. هدف ملغي في مباراة منتخب مصر أمام بوركينا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:35 م 09/09/2025
صورة من مباراة منتخب مصر وبوركينا

صورة من مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

ألغى حكم مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو هدفا لأسامة فيصل خلال المباراة المقامة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

هدف ملغي

ويلعب منتخب مصر مع بوركينا فاسو مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب 4 أغسطس، ضمن مباريات الجولة الثامنة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وعند الدقيقة 66 أرسل محمد حمدي كرة عرضية من الجبهة اليسرى لتسقط على رأس محمد صلاح الذي بدوره أرسل كرة قوية قابلها أسامة فيصل بتسديدة في الشباك لكن الفرحة لم تكتمل بسبب احتساب حكم المباراة تسلل.

وتقام تصفيات كأس العالم 2026 في قارة أفريقيا دون تقنية الفيديو التي يتم اللجوء إليها لمراجعة بعض الحالات التحكيمية.

ترتيب مجموعة مصر

وكان منتخب مصر تفوق (2-1) على بوركينا فاسو قبل أكثر من عام، في مباراة أقيمت على ملعب القاهرة ضمن تصفيات كأس العالم.

منتخب مصر يدخل هذه المباراة في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، ويليه منتخب بوركينا فاسو برصيد 14 نقطة.

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل ضمان التأهل بشكل رسمي إلى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

لمتابعة ما يحدث في المباراة اضغط هنا

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر محمد صلاح بوركينا فاسو أسامة فيصل تصفيات كأس العالم 2026

