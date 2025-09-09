كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن مرور الفراعنة بالعديد من اللحظات الصعبة خلال مشوار الفريق نحو كأس العالم، وذلك بعد الاقتراب من التأهل إلى نهائيات المونديال 2026.

وفرض التعادل السلبي نفسه على المباراة التي جمعت بين منتخب مصر ونظيره بوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات أفريقيا لكأس العالم، في اللقاء الذي أقيم على ملعب 4 أغسطس بمدينة واجادوجو.

تأجيل التأهل.. منتخب مصر يتعادل سلبيًا مع بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

تصريحات إبراهيم حسن

استهل إبراهيم حسن، تصريحاته عبر قناة "أون سبورت" قائلًا: "الله حقق أمنيتنا في وصول منتخب مصر إلى كأس العالم وأرى أن هذا هدية من الله، ولن ننظر إلى ما قد يعطل طريقنا ومصر ليست قليلة ومصر أكبر دولة في الشرق الأوسط".

وأضاف: "من العادي أن نصل إلى كأس العالم، المواجهتان القادمتان عندما نعبرهم سنبدأ الاستعداد للفترة المقبلة وكل شيء يسير بشكل تدريجي".

وأكمل إبراهيم حسن حديثه: "أشكر جميع اللاعبين كلهم رجال وبعض الناس قد لا تشعر والأهم فرحة الشعب المصري".

وأتم: "القادم أفضل وأريد التأكيد على أننا مررنا بلحظات صعبة مثل إصابة محمد عبد المنعم وحمدي فتحي ومروان عطية، وكل اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية ورجال".

حسام حسن يتحدث عن.. حلم كأس العالم.. منتخب بوركينا فاسو.. ثقته في اللاعبين

ترتيب مجموعة مصر

رفع منتخب مصر رصيده إلى 20 نقطة متربعًا على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية لكأس العالم.

وحل منتخب بوركينا فاسو في الوصافة بعد أن رفع رصيده إلى 15 نقطة، خلف منتخب مصر المتصدر.