كلام فى الكورة
النتيجة مخيبة.. صحف بوركينا فاسو تتحسر على التعادل مع منتخب مصر

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:43 م 09/09/2025
مصر وبوركينا فاسو

من مباراة بوركينا فاسو ومصر

تحسرت الصحف الرياضية في بوركينا فاسو على تعادل منتخب بلادها (0-0) أمام منتخب مصر، مساء اليوم الثلاثاء.

والتقى المنتخبان هذا المساء على ملعب 4 أغسطس في العاصمة البوركينابية واجادوجو، في مباراة أقيمت ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

صحف بوركينا فاسو تتحسر على التعادل مع منتخب مصر

صمد منتخب مصر دفاعيًا أمام هجوم بوركينا فاسو، كما لاحت له العديد من الفرص الضائعة، ليحصل فريق حسام حسن على نقطة ثمينة في مشوار الصعود إلى منافسات كأس العالم للمرة الرابعة.

وكانت جماهير بوركينا فاسو التي حضرت بأعداد غفيرة تمني النفس بالفوز على منتخب مصر، ليس فقط بسبب العقدة التاريخية أو من أجل تعزيز حظوظها في التأهل لكأس العالم، لكن أيضًا لتحقيق أفضل عودة ممكنة إلى ملعب 4 أغسطس بعد حرمانه من استضافة المباريات الرسمية منذ مارس 2021.

موقع lefaso.net.. نتيجة مخيبة

كتب الموقع في عنوان خبر مباراة بوركينا فاسو ومنتخب مصر: "عودة باهتة إلى ملعب 4 أغسطس".

وأضاف الموقع: "التعادل يعد نتيجة مخيبة لفريق المدرب براما تراوري.. هذا التعادل أضاع على الخيول فرصة تعزيز حظوظهم في التأهل المباشر لكأس العالم، بعدما ظل الفارق 5 نقاط".

موقع burkina24.. مواجهة ضد خصم قوي

بدا الموقع مستاءً من فشل بوركينا فاسو في تقليص فارق النقاط مع منتخب مصر، ليعقد موقفه في الصعود إلى كأس العالم 2026.

واستفاض التقرير: "بعد 4 سنوات من آخر ظهور على ملعب 4 أغسطس، عاد الخيول لملاقاة جماهيرهم في مواجهة خصم قوي هو منتخب مصر الذي فاز بكأس أمم أفريقيا أكثر من أي فريق آخر".

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر تصفيات كأس العالم بوركينا فاسو

أخبار تهمك

