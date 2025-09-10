انتهت منافسات الجولة الثامنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

واختتمت منافسات الجولة الثامنة بنهاية مباراة بنين وليسوتو، والتي انتهت لصالح الأول بنتيجة (4-0).

وشهدت الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026، تعادل منتخب مصر سلبياً مع نظيره منتخب بوركينا فاسو، ليتأجل حلم الصعود للمونديال للفراعنة.

كما عرفت الجولة الثامنة، تأهل منتخب تونس إلى كأس العالم 2026 بشكل رسمي، بعد تغلبها على منتخب غينيا الاستوائية بهدف نظيف سجله محمد علي بن رمضان.

وحافظ منتخب مصر على صدارة مجموعته الأولى التي تضم كلاً من "مصر، بوركينا فاسو، سيراليون، غينيا بيساو، إثيوبيا، جيبوتي"، برصيد 20 نقطة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو.

ماذا يحتاج منتخب مصر؟

يحتاج منتخب مصر لحصد نقطتين من المباراتين القادمتين والتي سيلتقي خلالهم مع جيبوتي خارج ملعبه، وغينيا بيساو على ملعب استاد القاهرة الدولي يومي 6 و13 أكتوبر المقبل.

ويتنافس منتخب مصر مع بوركينا فاسو على حسم بطاقة التأهل للمونديال وبالتالي في حال فوز منتخب مصر في مباراة واحدة من المعسكر المقبل أو خسارة بوركينا أي نقاط، سيحسم منتخبنا الوطني التأهل إلى المونديال.

