مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

1 0
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

0 0
21:45
لوريان

لوريان

مصر في الصدارة.. ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا بعد نهاية الجولة الثامنة

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:37 ص 10/09/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

انتهت منافسات الجولة الثامنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

واختتمت منافسات الجولة الثامنة بنهاية مباراة بنين وليسوتو، والتي انتهت لصالح الأول بنتيجة (4-0).

وشهدت الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026، تعادل منتخب مصر سلبياً مع نظيره منتخب بوركينا فاسو، ليتأجل حلم الصعود للمونديال للفراعنة.

كما عرفت الجولة الثامنة، تأهل منتخب تونس إلى كأس العالم 2026 بشكل رسمي، بعد تغلبها على منتخب غينيا الاستوائية بهدف نظيف سجله محمد علي بن رمضان.

وحافظ منتخب مصر على صدارة مجموعته الأولى التي تضم كلاً من "مصر، بوركينا فاسو، سيراليون، غينيا بيساو، إثيوبيا، جيبوتي"، برصيد 20 نقطة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو.

ماذا يحتاج منتخب مصر؟

يحتاج منتخب مصر لحصد نقطتين من المباراتين القادمتين والتي سيلتقي خلالهم مع جيبوتي خارج ملعبه، وغينيا بيساو على ملعب استاد القاهرة الدولي يومي 6 و13 أكتوبر المقبل.

ويتنافس منتخب مصر مع بوركينا فاسو على حسم بطاقة التأهل للمونديال وبالتالي في حال فوز منتخب مصر في مباراة واحدة من المعسكر المقبل أو خسارة بوركينا أي نقاط، سيحسم منتخبنا الوطني التأهل إلى المونديال.

للتعرف على جدول ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا بعد نهاية الجولة الثامنة.. اضغط هنا

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر بوركينا فاسو تصفيات كأس العالم 2026 جدول ترتيب مجموعة مصر

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

