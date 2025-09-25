المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
نقطتان لحسم التأهل للمونديال.. موعد مباراتي منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:23 م 25/09/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

ينتظر المنتخب المصري فترة التوقف الدولي القادمة في بداية شهر أكتوبر القادم، لحسم الصعود لكأس العالم 2026 المقرر إقامته في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويلعب منتخب مصر أمام جيبوتي ضمن الجولة التاسعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، كما يخوض لقاء الجولة العاشرة والأخيرة أمام غينيا بيساو. 

موعد مباراة مصر أمام جيبوتي

ويخوض منتخب مصر مباراته المقبلة أمام جيبوتي يوم الثامن من أكتوبر المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب العربي الزاولي بمدينة كازابلانكا المغربية.

وسيدير اللقاء الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه مواطناه إيتوني أندو أوهريل وأبيجن ندونج، بينما يتولى دوس سانتوس باريس مهمة الحكم الرابع.

موعد مباراة غينيا بيساو في القاهرة

ويستضيف منتخب مصر نظيره غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وتعد هذه المواجهة الأخيرة للفراعنة في مشوار التصفيات.

موقف الفراعنة في المجموعة

يتصدر المنتخب المصري جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة، متفوقًا بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني. ويحتاج الفراعنة إلى نقطتين فقط من آخر جولتين لضمان التأهل رسميًا إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخهم.

ويحتاج منتخب مصر إلى نقطتين فقط من آخر جولتين، من أجل حسم تأهل الفراعنة بشكل رسمي إلى كأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ.

وتشير لوائح تصفيات كأس العالم، إلى أنه في حالة تساوي فريقين في النقاط يتم اللجوء في المقام الأول إلى فارق الأهداف المسجلة والمستقبلة في المجموعة بالكامل.

منتخب مصر كأس العالم جيبوتي غينيا بيساو

