أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، طاقم حكام مباراة مصر وغينيا بيساو، في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب مصر نظيره غينيا بيساو، يوم 12 أكتوبر المقبل، في ختام تصفيات كأس العالم 2026.

طاقم حكام مباراة وغينيا بيساو

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

حكم ساحة: دانيال لاريا (غانا)

حكم مساعد أول: رولاند ني دودو (غانا)

حكم مساعد 2: أبارينجا أكورجي سيفوليس (غانا)

حكم رابع: قدري عبد اللطيف (غانا).

ويتقدم منتخب مصر بفارق 5 نقاط على بوركينا فاسو في المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مع تبقي مباراتين في أكتوبر المقبل.

منتخب مصر يقترب من المونديال

ويضمن منتخب مصر الصعود لكأس العالم 2026 دون النظر إلى نتائج بوركينا فاسو إذا حصد نقطتين إضافيتين، ليصل إلى 22 نقطة، عدد نقاط لا يمكن أن يبلغه أي منتخب آخر في المجموعة.

ويلجأ منتخب مصر إلى فارق الأهداف، إذا حصل على نقطة وحيدة، مع فوز بوركينا فاسو في المباراتين المتبقيتين ضد سيراليون وإثيوبيا، حيث يصبح رصيد كل منهما 21 نقطة.

وبحسب لوائح الفصل بين منتخبين متساويين في عدد النقاط في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، يتم النظر إلى فارق الأهداف أولًا ثم المواجهات المباشرة.