المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

- -
17:45
الزمالك

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
20:00
إنبي

إنبي

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

- -
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

- -
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
16:00
نادي باريس

نادي باريس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بقيادة دانيال لاريا.. صافرة غانية لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:04 م 28/09/2025
منتخب مصر

مصر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، طاقم حكام مباراة مصر وغينيا بيساو، في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب مصر نظيره غينيا بيساو، يوم 12 أكتوبر المقبل، في ختام تصفيات كأس العالم 2026.

طاقم حكام مباراة وغينيا بيساو

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

حكم ساحة: دانيال لاريا (غانا)

حكم مساعد أول: رولاند ني دودو (غانا)

حكم مساعد 2: أبارينجا أكورجي سيفوليس (غانا)

حكم رابع: قدري عبد اللطيف (غانا).

ويتقدم منتخب مصر بفارق 5 نقاط على بوركينا فاسو في المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مع تبقي مباراتين في أكتوبر المقبل.

منتخب مصر يقترب من المونديال

ويضمن منتخب مصر الصعود لكأس العالم 2026 دون النظر إلى نتائج بوركينا فاسو إذا حصد نقطتين إضافيتين، ليصل إلى 22 نقطة، عدد نقاط لا يمكن أن يبلغه أي منتخب آخر في المجموعة.

ويلجأ منتخب مصر إلى فارق الأهداف، إذا حصل على نقطة وحيدة، مع فوز بوركينا فاسو في المباراتين المتبقيتين ضد سيراليون وإثيوبيا، حيث يصبح رصيد كل منهما 21 نقطة.

وبحسب لوائح الفصل بين منتخبين متساويين في عدد النقاط في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، يتم النظر إلى فارق الأهداف أولًا ثم المواجهات المباشرة.

تصفيات كأس العالم منتخب مصر غينيا بيساو دانيال لاريا كأس العالم 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg