يعرف الأهلي والزمالك جيدًا.. من هو حكم مباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:38 م 28/09/2025
منتخب مصر ضد بوركينا فاسو

محمد صلاح - قائد منتخب مصر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، مساء اليوم الأحد، طاقم حكام مباراة مصر وغينيا بيساو، في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب مصر نظيره غينيا بيساو، يوم 12 أكتوبر المقبل، في ختام تصفيات كأس العالم 2026.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

1- حكم ساحة: دانيال لاريا (غانا)

2- حكم مساعد أول: رولاند ني دودو (غانا)

3- حكم مساعد 2: أبارينجا أكورجي سيفوليس (غانا)

4- حكم رابع: قدري عبد اللطيف (غانا).

ويتقدم منتخب مصر بفارق 5 نقاط على بوركينا فاسو في المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مع تبقي مباراتين في أكتوبر المقبل.

من هو حكم مباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو؟

وفي السطور التالية نستعرض ما قدمه الحكم الغاني مع الأندية والمنتخبات المصرية..

الحكم صاحب الـ38 عاما بدأ يتعرف على الأندية المصرية في موسم 2018-19، عندما أدار مباراتين للزمالك في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية كالتالي:

1- أمام نصر حسين داي في دور المجموعات.. وانتهت بالتعادل 1-1.

2- أمام جورماهيا الكيني في دور المجموعات.. وانتهت بفوز الزمالك بنتيجة 4-0.

وفي موسم 2020-21.. أدار مباراة للأهلي ومباراة للزمالك في دوري أبطال أفريقيا كالتالي:

1- الأهلي واجه فريق سونيديب بطل النيجر في الدور التمهيدي.. وانتصر بنتيجة 1-0.

2- الزمالك واجه فريق تونغيث السنغالي في دور المجموعات.. وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

أما في موسم 2021-22.. أدار مباراتين للأهلي والمصري البورسعيدي في دوري الأبطال والكونفدرالية، كما أدر مباراة لمنتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية كالتالي:

1- الأهلي واجه فريق يونيون سبورتيف بطل النيجر.. في الدور التمهيدي.. وانتهت بالتعادل بنتيجة 1-1.

2- المصري واجه فريق مازيمبي الكونغولي في دور المجموعات.. وخسر الفريق البورسعيدي بنتيجة 2-0.

3- منتخب مصر واجه غينيا في لقاء أقيم ضمن مباريات دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية وانتصر منتخبنا الوطني بنتيجة 2-1.

وأدار مباراة للزمالك في دوري أبطال أفريقيا ومباراة لبيراميدز في الكونفدرالية خلال موسم 2022-23 كالتالي:

1- تعادل الزمالك مع المريخ السوداني دون أهداف في دور المجموعات.

2- خسر بيراميدز بنتيجة 1-0 من الجيش الملكي المغربي في دور المجموعات.

وفي موسم 2023-24.. أدار مباراة لبيراميدز في دوري الأبطال ومواجهة للزمالك في الكونفدرالية كالتالي:

1- بيراميدز تلقى هزيمة من مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0 في دور المجموعات.

2- الزمالك انتصر على أرتا سولار بنتيجة 4-1 في الدور التمهيدي الثاني.

وفي الموسم الماضي "2024-25".. أدار مباراة واحدة لبيراميدز في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا أمام فريق الجيش الرواندي وانتهت بالتعادل 1-1.

مباراة مصر القادمة
الأهلي الزمالك منتخب مصر دوري أبطال أفريقيا الكونفدرالية بيراميدز

