فجرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مفاجأة قوية، بفرض مجموعة من العقوبات على الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم، عقب مشاركة تيبوهو موكوينا الغير قانونية مع منتخب الأولاد أمام ليسوتو.

وشارك تيبوهو موكوينا، لاعب منتخب جنوب أفريقيا، بشكل غير قانوني رفقة بلاده أمام ليسوتو في مارس الماضي، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتواجد موكوينا في مباراة منتخب جنوب أفريقيا أمام ليسوتو، رغم حصوله على بطاقتين صفراويين أمام بنين وزيمبابوي، وهو ما يعد مخالفًا وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ضربة لمنتخب جنوب أفريقا

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حزمة من العقوبات ضد الاتحاد الجنوب أفريقي بعد مشاركة تيبوهو موكوينا بشكل غير قانوني أمام ليسوتو، وفقًا للمادتين:

- المادة 19 من قانون الانضباط للفيفا (FDC)

- المادة 14 من لوائح التصفيات التمهيدية لكأس العالم 2026

وجاءت العقوبات الموقعة من جانب "فيفا" ضد الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم، على النحو التالي:

- اعتبار منتخب جنوب أفريقيا خاسرًا أمام ليسوتو بنتيجة (3-0)

- تغريم الاتحاد الجنوب أفريقي بمبلغ 10000 فرنك سويسري

- توجيه تحذير رسمي إلى اللاعب تيبوهو موكوينا

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن قرار اعتبار منتخب جنوب أفريقيا خاسرًا للمباراة يظل خاضعًا لإمكانية الاستئناف أمام لجنة الاستئناف التابعة له.