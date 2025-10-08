استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، على المحترفين الذين تقرر انضمامهم للمعسكر المقبل، استعدادًا لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو، في تصفيات كأس العالم 2026.

معسكر منتخب مصر من المقرر أن ينطلق، بعد غد الأحد، على أن تطير البعثة إلى المغرب في اليوم التالي، الإثنين، لمواجهة جيبوتي في المغرب.

استدعاء المحترفين للمنتخب

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن المنتخب سيضم 5 لاعبين محترفين لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو، وهم: محمد صلاح، مصطفى محمد، إبراهيم عادل، رامي ربيعة وحمدي فتحي.

أضاف أنه تعذر انضمام عمر مرموش بسبب الإصابة، وخوض البرنامج العلاجي والتأهيلي في مانشستر سيتي

كما أشار المصدر إلى أن محمد صلاح قد ينضم لبعثة المنتخب في المغرب مباشرة، الإثنين المقبل.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره الجيبوتي، الأربعاء المقبل، في المغرب على ملعب العربي الزاولي، ثم يعود لملاقاة غينيا بيساو، بالجولة الختامية من التصفيات على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتاج منتخب مصر لنقطتين فقط من آخر مباراتين لضمان التأهل إلى كأس العالم 2026، حيث إن الانتصار ضد جيبوتي سيُعلن تأهل الفراعنة رسميًا إلى المونديال.