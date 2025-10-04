يتصدر أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، قائمة منتخب مالي، استعدادًا لمواجهتي تشاد ومدغشقر في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب مالي أمام تشاد يوم 8 أكتوبر، فيما يلاثي مدغشقر يوم 12 من الشهر ذاته، في الجولة التاسعة والعاشرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وضم البلجيكي توم سينتفيت مدرب مالي، أليو ديانج لقائمة النسور لمواجهتي تشاد ومدغشقر.

ويتواجد منتخب مالي في المجموعة التاسعة بتصفيات كأس العالم، بجانب كل من، غانا ومدغشقر، وجزر القمر، وأفريقيا الوسطى وتشاد.

ويحتل منتخب مالي، المركز الرابع برصيد 12 نقطة، ليفقد فرصه في المنافسة على التأهل المباشر لكأس العالم، إلا أنه لا يزال لديه فرصة للتنافس على المركز الثاني المؤهل للملحق القاري.

وعاد ديانج إلى الأهلي من جديد، مطلع الموسم الجاري بعد نهاية إعارته مع نادي الخلود السعودي.

وشارك ديانج صاحب الـ27 عامًا في 8 مباريات رفقة الأهلي في مختلف البطولات والمسابقات حتى الآن، ولم يسجل أو يصنع.

وينتهي عقد ديانج مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ويحق لع التوقيع لأي نادٍ بداية من شهر بناير المقبل.