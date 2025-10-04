كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عن سبب عدم انضمام 7 لاعبين لقائمة الفراعنة في معسكر أكتوبر استعدادًا لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو.

ويلتقي منتخب مصر مع جيبوتي يوم 8 أكتوبر في المغرب، ثم يستضيف غينيا بيساو يوم 12 باستاد القاهرة الدولي ضمن الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويحتاج منتخب الفراعنة لنقطتين من مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو لحسم التأهل إلى كأس العالم بشكل رسمي.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إنه كان هناك أكثر من اسم في حسابات الجهاز الفني ولكن الإصابة منعتهم من الانضمام لقائمة منتخب مصر.

وأضاف أن هؤلاء اللاعبين هم عمر مرموش ومحمد عبد المنعم ومحمد شحاتة ونبيل عماد دونجا وإمام عاشور وصلاح محسن ومحمود زلاكه.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمد صبحي، عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، عمرو الجزار، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه،إبراهيم عادل، مصطفي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفي محمد، أسامة فيصل