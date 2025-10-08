المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
اكتمال صفوف الفراعنة.. منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة جيبوتي بتصفيات كأس العالم

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:52 م 06/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

أدى منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة حسام حسن، تدريباته اليوم الإثنين، على ملعب القاهرة الدولي، استعدادًا لمباراة الفراعنة أمام جيبوتي والتي ستجمعهما ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره جيبوتي، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية لكأس العالم، ويقام اللقاء في المغرب، وبالتحديد على ملعب العربي الزاولي.

ويكفي منتخب مصر حصد نقطتين من أجل التأهل إلى كأس العالم 2026، وبذلك يحتاج الفراعنة إلى الفوز أمام جيبوتي وعدم النظر إلى مواجهة الجولة الأخيرة أمام غينيا بيساو.

مران منتخب مصر

شهد مران منتخب مصر، الذي جرى اليوم الإثنين، مشاركة جميع اللاعبين في التدريبات الجماعية البالغ عددهم 24، وذلك عقب انضمام الخماسي، محمد صلاح ومصطفي محمد ومصطفي فتحي ومحمد حمدي ومهند لاشين.

كان قد أدى منتخب مصر مرانه الأول، مساء أمس الأحد، بحضور 19 لاعبًا، حيث تخلف الخماسي محمد صلاح ومصطفي محمد ومصطفي فتحي ومحمد حمدي ومهند لاشين، بسبب ظروف الوصول من الخارج والمشاركة مع بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا.

وشارك في تدريبات المنتخب، جميع الأسماء المختارة من الجهاز الفني، وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمد صبحي، عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، عمرو الجزار، حسام عبد المجيد، أحمد نبيل كوكا، محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي.

خط الهجوم: أسامة فيصل، محمد صلاح، مصطفى محمد.

 

منتخب مصر كأس العالم تصفيات كأس العالم جيبوتي

