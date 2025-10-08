المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
اوكرانيا - شباب

اوكرانيا - شباب

- -
22:30
إسبانيا - شباب

إسبانيا - شباب

الدوري المصري الممتاز - سيدات
المصري

المصري

- -
15:30
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الزمالك

الزمالك

- -
15:30
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

- -
15:30
انبي

انبي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
إس أي كا إف سـي الرياضي

إس أي كا إف سـي الرياضي

- -
15:30
بالم هيلز

بالم هيلز

الدوري المصري الممتاز - سيدات
زد

زد

- -
15:30
رع

رع

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قبل جولة الحسم.. ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

محمد جلال

كتب - محمد جلال

01:39 ص 07/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر - صورة أرشيفية

تبدأ مساء الغد الأربعاء مباريات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، لمواجهة نظيره منتخب جيبوتي في الجولة التاسعة، ويحتاج منتخبنا الوطني الفوز في هذه المباراة ليضمن التأهل الرسمي إلى نهائيات المونديال الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وبعد مباراة جيبوتي، سيستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو في القاهرة ليختتم مشوار التصفيات.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

وقبل بداية الجولة التاسعة نوضح ترتيب مجموعة منتخبنا الوطني في التصفيات حتى الآن:

1- منتخب مصر برصيد 20 نقطة.

2- بوركينا فاسو برصيد 15 نقطة.

3- سيراليون برصيد 12 نقطة.

4- غينيا بيساو برصيد 10 نقاط.

5- إثيوبيا برصيد 6 نقاط.

6- جيبوتي برصيد نقطة واحدة.

ويتضح أن الفارق في عدد النقاط بين منتخب مصر وبوركينا فاسو 5 نقاط، وبالتالي فإن منتخب مصر يحتاج لنقطتين فقط من أجل حسم التأهل بشكل مباشر أو فقدان منتخب بوركينا فاسو أي نقاط مما يساهم في صعود المنتخب المصري بشكل رسمي.

مباراة بوركينا فاسو القادمة
منتخب مصر تصفيات كأس العالم جيبوتي بوركينا فاسو غينيا بيساو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg