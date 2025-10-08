تبدأ مساء الغد الأربعاء مباريات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، لمواجهة نظيره منتخب جيبوتي في الجولة التاسعة، ويحتاج منتخبنا الوطني الفوز في هذه المباراة ليضمن التأهل الرسمي إلى نهائيات المونديال الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وبعد مباراة جيبوتي، سيستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو في القاهرة ليختتم مشوار التصفيات.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

وقبل بداية الجولة التاسعة نوضح ترتيب مجموعة منتخبنا الوطني في التصفيات حتى الآن:

1- منتخب مصر برصيد 20 نقطة.

2- بوركينا فاسو برصيد 15 نقطة.

3- سيراليون برصيد 12 نقطة.

4- غينيا بيساو برصيد 10 نقاط.

5- إثيوبيا برصيد 6 نقاط.

6- جيبوتي برصيد نقطة واحدة.

ويتضح أن الفارق في عدد النقاط بين منتخب مصر وبوركينا فاسو 5 نقاط، وبالتالي فإن منتخب مصر يحتاج لنقطتين فقط من أجل حسم التأهل بشكل مباشر أو فقدان منتخب بوركينا فاسو أي نقاط مما يساهم في صعود المنتخب المصري بشكل رسمي.