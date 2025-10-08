المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

3 3
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

0 0
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

بالقوة الضاربة.. تشكيل منتخب جيبوتي أمام مصر في تصفيات كأس العالم

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

06:07 م 08/10/2025
أساس الجيبوتي

منتخب جيبوتي - صورة أرشيفية

استقر الجهاز الفني لمنتخب جيبوتي، بقيادة المدرب الفرنسي ستيفان نادو، على التشكيل الذي سيدخل به الفريق المباراة أمام منتخب مصر، في اللقاء الذي سيجمعهما ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

ويستضيف منتخب جيبوتي نظيره مصر، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ويقام اللقاء على أرضية ملعب العربي الزاولي بالمغرب.

ويحتل منتخب جيبوتي المركز السادس والأخير، في جدول ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم برصيد نقطة واحدة.

تشكيل جيبوتي أمام مصر

يدخل منتخب جيبوتي المباراة أمام مصر، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود عمر.

خط الدفاع: إسمان سعيد، بوهي توكبا هوجو، عبدي أبو بكر، فارادا علي يوسف.

خط الوسط: بيلها إدريس، حسين وارساما، ضاهر عمر محمد.

خط الهجوم: عمر أحمد يوسف، محمد أمير، وايس موسى.

ويجلس على مقاعد البدلاء، كل من: سعيد يوسف، جويدي فتحي، أدين إبراهيم، إسماعيل يوسف، كاري محمد علي، عثمان أحمد زكريا، علمي عبد الله يوسف، محمد إبراهيم إدريس، أوالي أدين، فرح عبد الشكور.

مباراة جيبوتي القادمة
منتخب مصر كأس العالم تصفيات كأس العالم منتخب جيبوتي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

تفاصيل المباراة
