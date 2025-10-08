استقر الجهاز الفني لمنتخب جيبوتي، بقيادة المدرب الفرنسي ستيفان نادو، على التشكيل الذي سيدخل به الفريق المباراة أمام منتخب مصر، في اللقاء الذي سيجمعهما ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

ويستضيف منتخب جيبوتي نظيره مصر، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ويقام اللقاء على أرضية ملعب العربي الزاولي بالمغرب.

ويحتل منتخب جيبوتي المركز السادس والأخير، في جدول ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم برصيد نقطة واحدة.

تشكيل جيبوتي أمام مصر

يدخل منتخب جيبوتي المباراة أمام مصر، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود عمر.

خط الدفاع: إسمان سعيد، بوهي توكبا هوجو، عبدي أبو بكر، فارادا علي يوسف.

خط الوسط: بيلها إدريس، حسين وارساما، ضاهر عمر محمد.

خط الهجوم: عمر أحمد يوسف، محمد أمير، وايس موسى.

ويجلس على مقاعد البدلاء، كل من: سعيد يوسف، جويدي فتحي، أدين إبراهيم، إسماعيل يوسف، كاري محمد علي، عثمان أحمد زكريا، علمي عبد الله يوسف، محمد إبراهيم إدريس، أوالي أدين، فرح عبد الشكور.