منح إبراهيم عادل منتخب مصر التقدم مبكرًا أمام نظيره جيبوتي، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة من المباراة المقامة على ملعب العربي الزاولي بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مصر تتقدم مبكرًا.. بصناعة زيزو ولمسة إبراهيم عادل

وجاء الهدف بعد تمريرة متقنة من أحمد سيد "زيزو" الذي أرسل عرضية مثالية داخل منطقة الجزاء، قابلها إبراهيم عادل برأسية قوية سكنت الزاوية اليسرى لحارس جيبوتي، ليمنح الفراعنة انطلاقة مثالية في اللقاء.

هدف ملغي لمنتخب مصر أمام جيبوتي

ويعد هذا الهدف هو الثالث لإبراهيم عادل مع المنتخب الأول خلال 16 مباراة دولية، بعدما سبق له التسجيل في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، ليواصل جناح بيراميدز تألقه بقميص المنتخب.

ويسعى منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن لتحقيق الفوز في لقاء اليوم لحسم التأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026، إذ يحتاج الفراعنة إلى نقطتين فقط من آخر مباراتين لضمان الصعود، قبل مواجهة غينيا بيساو في ختام التصفيات يوم 13 أكتوبر الجاري.

ويشهد تشكيل المنتخب المصري في المباراة مشاركة حمدي فتحي في مركز الدفاع بجوار رامي ربيعة، بينما يعتمد حسام حسن على قوة هجومية بخمسة لاعبين، هم محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، تريزيجيه، إبراهيم عادل، ومصطفى محمد.

تشكيل منتخب مصر أمام جيبوتي.. مفاجأة في الدفاع