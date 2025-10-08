المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

0 2
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

0 0
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

0 2
19:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

0 0
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

0 1
19:00
مالي

مالي

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

3 3
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

هدف عالمي من صناعة زيزو.. إبراهيم عادل يمنح مصر التقدم المبكر أمام جيبوتي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:20 م 08/10/2025
إبراهيم عادل

إبراهيم عادل يفتتح أهداف الفراعنة

منح إبراهيم عادل منتخب مصر التقدم مبكرًا أمام نظيره جيبوتي، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة من المباراة المقامة على ملعب العربي الزاولي بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مصر تتقدم مبكرًا.. بصناعة زيزو ولمسة إبراهيم عادل

وجاء الهدف بعد تمريرة متقنة من أحمد سيد "زيزو" الذي أرسل عرضية مثالية داخل منطقة الجزاء، قابلها إبراهيم عادل برأسية قوية سكنت الزاوية اليسرى لحارس جيبوتي، ليمنح الفراعنة انطلاقة مثالية في اللقاء.

هدف ملغي لمنتخب مصر أمام جيبوتي

ويعد هذا الهدف هو الثالث لإبراهيم عادل مع المنتخب الأول خلال 16 مباراة دولية، بعدما سبق له التسجيل في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، ليواصل جناح بيراميدز تألقه بقميص المنتخب.

ويسعى منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن لتحقيق الفوز في لقاء اليوم لحسم التأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026، إذ يحتاج الفراعنة إلى نقطتين فقط من آخر مباراتين لضمان الصعود، قبل مواجهة غينيا بيساو في ختام التصفيات يوم 13 أكتوبر الجاري.

ويشهد تشكيل المنتخب المصري في المباراة مشاركة حمدي فتحي في مركز الدفاع بجوار رامي ربيعة، بينما يعتمد حسام حسن على قوة هجومية بخمسة لاعبين، هم محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، تريزيجيه، إبراهيم عادل، ومصطفى محمد.

تشكيل منتخب مصر أمام جيبوتي.. مفاجأة في الدفاع

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر حسام حسن محمد صلاح جيبوتي إبراهيم عادل أحمد سيد زيزو تصفيات كأس العالم 2026

