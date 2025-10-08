المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات المونديال.. ديانج يقود مالي للفوز.. وغانا تهزم أفريقيا الوسطى بخماسية

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:13 م 08/10/2025
أليو ديانج

أليو ديانج - لاعب وسط منتخب مالي

انتهت مساء اليوم الأربعاء، 3 مباريات من الجولة التاسعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبعيدا عن تأهل منتخب مصر إلى نهائيات بطولة كأس العالم، بعدما انتصر على جيبوتي بنتيجة 3-0، فحققت بعض المنتخبات نتائج مثيرة.

ففي مباراة أفريقيا الوسطى وغانا انتصر المنتخب الغاني بنتيجة 5-0 خارج ملعبه، في لقاء شهد تسجيل محمد ساليسو الهدف الأول في الدقيقة 20، قبل أن يزيد توماس بارتي النتيجة في الدقيقة 52، ثم سجل ألكساندر دجيكو الهدف الثالث في الدقيقة 69، وبعدها بدقيقتين سجل جوردان أيو الهدف الرابع، واختتم كمال الدين سليمانا الأهداف في الدقيقة 87.

وانتصر أيضا منتخب مالي بقيادة أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، على تشاد بنتيجة 2-0، ويدين المنتخب المالي بهذه النتيجة لكاموري دومبيا الذي سجل الهدفين في الدقيقة 19 و74.

أما منتخب جزر القمر فتلقى الهزيمة من مدغشقر بنتيجة 2-1، وبادر كليمنت كوتورييه بتسجيل الهدف الأول في المباراة لمنتخب مدغشقر في الدقيقة 11، قبل أن يضيف الهاداري راهيرينياينا الهدف الثاني في الدقيقة 73، وسجل جزر القمر الهدف الوحيد في الدقيقة 82 عن طريق رفيقي سعيد.

مباراة مالي القادمة
