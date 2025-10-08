وجه النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التهنئة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم والجهاز الفني ولاعبي المنتخب الوطني، بعد التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس تطور الكرة المصرية وجهود جميع العاملين في المنظومة.

وجاء في بيان النادي الأهلي:

"الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وقطاع كرة القدم يتقدمون بخالص التهاني للمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلسه، والجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب، واللاعبين؛ بمناسبة تأهل مصر لنهائيات كأس العالم عن جدارة. متمنين دوام التقدم والازدهار للكرة المصرية".

وكان منتخب مصر قد حسم تأهله رسميًا إلى مونديال 2026 بعد فوزه على جيبوتي بثلاثية نظيفة مساء الأربعاء، في الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأصبح حسام حسن ثاني مدرب مصري في التاريخ يقود الفراعنة إلى كأس العالم بعد الراحل محمود الجوهري، لتُكتب صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية.

وتختتم التصفيات بمواجهة مصر أمام غينيا بيساو يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة، وهي مباراة تحصيل حاصل بعد ضمان التأهل رسميًا إلى المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا صيف عام 2026.