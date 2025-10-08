المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الأهلي يهنئ اتحاد الكرة ومنتخب مصر بالتأهل إلى كأس العالم 2026

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:34 م 08/10/2025
الخطيب وأبو ريدة

محمود الخطيب وهاني أبو ريدة

وجه النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التهنئة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم والجهاز الفني ولاعبي المنتخب الوطني، بعد التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس تطور الكرة المصرية وجهود جميع العاملين في المنظومة.

وجاء في بيان النادي الأهلي:

"الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وقطاع كرة القدم يتقدمون بخالص التهاني للمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلسه، والجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب، واللاعبين؛ بمناسبة تأهل مصر لنهائيات كأس العالم عن جدارة. متمنين دوام التقدم والازدهار للكرة المصرية".

وكان منتخب مصر قد حسم تأهله رسميًا إلى مونديال 2026 بعد فوزه على جيبوتي بثلاثية نظيفة مساء الأربعاء، في الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأصبح حسام حسن ثاني مدرب مصري في التاريخ يقود الفراعنة إلى كأس العالم بعد الراحل محمود الجوهري، لتُكتب صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية.

وتختتم التصفيات بمواجهة مصر أمام غينيا بيساو يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة، وهي مباراة تحصيل حاصل بعد ضمان التأهل رسميًا إلى المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا صيف عام 2026.

الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم

مباراة مصر القادمة
الأهلي منتخب مصر حسام حسن محمود الخطيب اتحاد الكرة المصري هاني أبو ريدة كأس العالم 2026 تصفيات أفريقيا

