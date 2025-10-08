حسم منتخب مصر تأهله إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026 بعدما حقق الفوز مساء اليوم الأربعاء، على جيبوتي بنتيجة 3-0.

وكان منتخب مصر بحاجة لتحقيق الفوز من آخر جولتين في التصفيات المؤهلة للمونديال، ليصبح فارق النقاط مع بوكينا فاسو 5 نقاط كما هو وبالتالي في حال خسارة منتخب مصر في مباراته الأخيرة وفوز بوركينا سيظل منتخبنا الوطني في الصدارة.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يحسم فيها منتخب مصر التأهل إلى المونديال بعد نسخ: "1934 و1990، و2018".

إنجاز تاريخي لحسام حسن

بات حسام حسن ثاني مدرب مصري يقود منتخب مصر للمونديال بعد محمود الجوهري والأول الذي يمثل منتخب مصر في المونديال لاعبا ومدربا بعدما شارك في نسخة 1990 في إيطاليا.

1- 1934.. الأسكتلندي جيمس ماكراي.

2- 1990.. محمود الجوهري.

3- 2018.. الأرجنتيني هيكتور كوبر.

الفوز العاشر

ويعد هذا الفوز العاشر لمنتخب مصر مع حسام حسن الذي تم تعيينه مدربا للمنتخب الوطني في فبراير 2024.

نتائج منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن

1- الفوز على نيوزيلندا.. 1-0.

2- الفوز على بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

3- الفوز على كاب فيردي بنتيجة 3-0 في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

4- الفوز على بوتسوانا بنتيجة 4-0 في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

5- الفوز على موريتانيا 2-0 في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

6- الفوز على موريتانيا 1-0 في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

7- الفوز على إثيوبيا 2-0 في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

8- الفوز على سيراليون 1-0 في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

9- الفوز على إثيوبيا بنتيجة 2-0 في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

10- الفوز على جيبوتي بنتيجة 3-0 في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وباستثناء الـ10 انتصارات التي حققها منتخب مصر مع حسام حسن، فقد تعادل أيضا 4 مرات وتلقى هزيمة واحدة من منتخب كرواتيا بنتيجة 2-0 في كأس عاصمة مصر الدولية الودية.