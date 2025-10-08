تصدر اللاعب محمد صلاح قوائم الأفضل في مشوار تأهل منتخب مصر إلى منافسات كأس العالم 2026، كأكثر من سجل وصنع وشارك.

ونجح المنتخب المصري تحت قيادة المدرب حسام حسن في الصعود إلى كأس العالم للمرة الرابعة تاريخيًا، بعد الظهور في نسخ 1934 و1990 و2018.

تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 بعدما ضمن صدارة ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية، إثر الفوز (3-0) على جيبوتي، ليبقى الفارق مع بوركينا فاسو كما هو، 5 نقاط، مع تبقي جولة واحدة.

وحقق منتخب مصر 7 انتصارات في تصفيات كأس العالم، وتعادل في مناسبتين، دون أن يتلقى أي هزيمة، كالتالي:

الجولة الأولى: الفوز على جيبوتي (6-0).. داخل الأرض

الجولة الثانية: الفوز على سيراليون (2-0).. خارج الأرض

الجولة الثالثة: الفوز على بوركينا فاسو (2-1).. داخل الأرض

الجولة الرابعة: التعادل مع غينيا بيساو (1-1).. خارج الأرض

الجولة الخامسة: الفوز على إثيوبيا (2-0).. خارج الأرض

الجولة السادسة: الفوز على سيراليون (1-0).. داخل الأرض

الجولة السابعة: الفوز على إثيوبيا (2-0).. داخل الأرض

الجولة الثامنة: التعادل مع بوركينا فاسو (0-0).. خارج الأرض

الجولة التاسعة: الفوز على جيبوتي (3-0).. خارج الأرض

الجولة الأخيرة: منتخب مصر × غينيا بيساو.. الأحد المقبل على استاد القاهرة

صلاح يتصدر

يظهر محمد صلاح على القمة في إحصائيات الأكثر تسجيلًا وصناعة ومشاركة مع منتخب مصر في مشوار التأهل لكأس العالم 2026، على النحو الآتي..

الأكثر تسجيلًا

1) محمد صلاح: 9 أهداف

2) محمود حسن تريزيجيه: 5 أهداف

3) أحمد مصطفى زيزو: هدفان

الأكثر صناعة

1) محمد صلاح: 3 تمريرات حاسمة

2) مصطفى محمد وأحمد فتوح ومحمود حسن تريزيجيه ومروان عطية: تمريرتان

الأكثر مشاركة

1) محمد صلاح: 808 دقائق

2) محمد الشناوي: 783 دقيقة

3) محمود تريزيجيه: 716 دقيقة