كوت ديفوار تسحق سيشل.. وأوباميانج ينقذ الجابون أمام جامبيا بتصفيات كأس العالم

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:03 م 10/10/2025
احتفال لاعبو منتخب كوت ديفوار خلال مواجهة سيشل

احتفال لاعبو منتخب كوت ديفوار خلال مواجهة سيشل

حقق منتخب كوت ديفوار فوزًا ساحقًأ على حساب نظيره سيشل بسباعية دون رد، بينما انتزع منتخب الجابون فوزًا صعبًا أمام نظيره جامبيا بنتيجة 4-3، في الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

واشتعلت المجموعة السادسة في التصفيات الأفريقية، قبل جولة واحدة من النهاية، حيث يحتفظ منتخب كوت ديفوار بالصدارة، بينما يأتي خلفه منتخب الجابون بفارق نقطة وحيدة.

وتفوق منتخب كوت ديفوار بسهولة على حساب سيشل، بعدما تقدم برباعية نظيفة في الشوط الأول، قبل أن يواصل سيطرته على أحداث اللقاء، ويسجل 3 أهداف آخرى في الشوط الثاني.

وأحرز سباعية كوت ديفوار كلا من: إبراهيم سنجاري، إيمانويل أجبادو، عمر دياكيتي، إيفان جيساند، يان ديوماندي، سيمون أدينجرا وفرانك كيسيه.

وضمن لقاءات المجموعة ذاتها، قلب منتخب الجابون تأخره أمام جامبيا إلى انتصار قاتل، بفضل تألق قائده المهاجم بيير إيمريك اوباميانج، الذي أحرز 4 أهداف "سوبر هاتريك".

وتقدم منتخب الجابون عن طريق أوباميانج في الدقيقة 20، لكن سرعان ما تعادل يانكوبا مينتاه لمنتخب جامبيا في الدقيقة 23، قبل أن يمنح أوباميانج التقدم للجابون مجددًا في الدقيقة 42، ثم تعادل المهاجم أداما سيديبيه قبل نهاية الشوط الأول للمنتخب الجامبي.

وعاد أداما ليسجل هدف التقدم لمنتخب جامبيا مع بداية الشوط الثاني، لكن أوباميانج قلب الطاولة بهدفين في الدقائق 62 و78، قبل أن ينال البطاقة الحمراء في الدقيقة 85.

وبنهاية منافسات الجولة التاسعة، تأجل حسم هوية المتأهل للجولة المقبلة، بعدما رفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى 23 نقطة في الصدارة، ووصل منتخب الجابون للنقطة 22 في الوصافة.

ويلتقي منتخب الجابون في الجولة الأخيرة مع منتخب بوروندي، بينما يواجه منتخب كوت ديفوار نظيره المنتخب الكيني، يوم الثلاثاء المقبل.

 

 

مباراة كوت ديفوار القادمة
تصفيات كأس العالم كوت ديفوار الجابون

