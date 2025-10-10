اختتمت مساء الجمعة منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، والتي أقيمت خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر 2025، وشهدت العديد من النتائج الحاسمة التي رسمت ملامح الجولة الأخيرة.

مواعيد مباريات الجولة العاشرة بتصفيات أفريقيا ومواجهة مصر الختامية

وشهدت الجولة التاسعة حدثًا تاريخيًا للجماهير المصرية، بعدما ضمن منتخب مصر تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 عقب فوزه على جيبوتي بثلاثية نظيفة، ليحافظ على فارق النقاط الخمسة أمام أقرب مطارديه بوركينا فاسو، قبل جولة واحدة من ختام التصفيات.

وبذلك، أصبح منتخب الفراعنة ضمن المتأهلين رسميًا عن القارة السمراء إلى المونديال، الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك صيف العام المقبل، في إنجاز جديد يضاف إلى تاريخ الكرة المصرية.

ويختتم المنتخب الوطني مشواره في التصفيات بمواجهة غينيا بيساو مساء الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في أجواء احتفالية متوقعة بمناسبة التأهل، وسط حضور جماهيري كبير ودعم من الجماهير التي تنتظر الظهور العالمي الرابع في تاريخ المنتخب.

ومن المقرر أن تقام منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من دور المجموعات في التصفيات الأفريقية خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2025، حيث تعتبر هذه الجولة حاسمة لتحديد باقي المنتخبات المتأهلة مباشرة إلى المونديال، إلى جانب المنتخبات التي ستخوض الملحق القاري.

للاطلاع على جدول ومواعيد مباريات الجولة العاشرة كاملة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، اضغط (هنا).