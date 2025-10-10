المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
كوسوفو

كوسوفو

0 0
21:45
سلوفينيا

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

1 0
21:45
إذربيجان

إذربيجان

تصفيات كأس العالم-أوروبا
السويد

السويد

0 0
21:45
سويسرا

سويسرا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ساو تومي وبرينسيبي

ساو تومي وبرينسيبي

0 6
19:00
تونس

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
زيمبابوي

زيمبابوي

0 0
19:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليسوتو

ليسوتو

1 2
19:00
نيجيريا

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
رواندا

رواندا

0 1
19:00
بنين

بنين

مواعيد مباريات الجولة العاشرة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:39 م 10/10/2025
منتخب مصر ضد بوركينا فاسو

منتخب مصر يستعد لمواجهة غينيا بيساو

اختتمت مساء الجمعة منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، والتي أقيمت خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر 2025، وشهدت العديد من النتائج الحاسمة التي رسمت ملامح الجولة الأخيرة.

مواعيد مباريات الجولة العاشرة بتصفيات أفريقيا ومواجهة مصر الختامية

وشهدت الجولة التاسعة حدثًا تاريخيًا للجماهير المصرية، بعدما ضمن منتخب مصر تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 عقب فوزه على جيبوتي بثلاثية نظيفة، ليحافظ على فارق النقاط الخمسة أمام أقرب مطارديه بوركينا فاسو، قبل جولة واحدة من ختام التصفيات.

وبذلك، أصبح منتخب الفراعنة ضمن المتأهلين رسميًا عن القارة السمراء إلى المونديال، الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك صيف العام المقبل، في إنجاز جديد يضاف إلى تاريخ الكرة المصرية.

ويختتم المنتخب الوطني مشواره في التصفيات بمواجهة غينيا بيساو مساء الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في أجواء احتفالية متوقعة بمناسبة التأهل، وسط حضور جماهيري كبير ودعم من الجماهير التي تنتظر الظهور العالمي الرابع في تاريخ المنتخب.

ومن المقرر أن تقام منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من دور المجموعات في التصفيات الأفريقية خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2025، حيث تعتبر هذه الجولة حاسمة لتحديد باقي المنتخبات المتأهلة مباشرة إلى المونديال، إلى جانب المنتخبات التي ستخوض الملحق القاري.

للاطلاع على جدول ومواعيد مباريات الجولة العاشرة كاملة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، اضغط (هنا).

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر التصفيات الأفريقية كأس العالم 2026 غينيا بيساو الجولة العاشرة

