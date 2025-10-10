المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ترتيب تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.. كوت ديفوار والسنغال على أعتاب التأهل

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:21 م 10/10/2025
كأس العالم 2026

كأس العالم 2026

أسدل الستار مساء اليوم، على منافسات الجولة التاسعة، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، والتي شهدت العديد من النتائج المثيرة، ليتم تأجيل حسم هوية عدة متأهلين حتى الجولة الأخيرة.

وكانت منتخبات مصر، المغرب، الجزائر وتونس قد ضمنت الصعود لمونديال 2026، بعد التربع على صدارة مجموعاتهم، قبل جولة واحدة من النهاية.

وفي المقابل لا تزال المنافسة مشتعلة على صعيد عدة مجموعات، أبرزها المجموعة الثالثة، التي تمتلك فيها 3 منتخبات حظوظًا للتأهل المباشر، وهم: بنين المتصدر، جنوب أفريقيا الوصيف، ونيجيريا أصحاب المركز الثالث.

كما اقترب منتخب السنغال من الصعود للمونديال، رغم مطاردة الكونغو الديمقراطية له، حتى الجولة الأخيرة، وكذلك الوضع بالنسبة لمنتخب غانا الذي يبحث عن استعادة أمجاده، لكنه يتفوق بفارق أهداف مريح عن ملاحقه مدغشقر، حتى حال التساوي في النقاط. 

ويمتلك منتخب كوت ديفوار حظوظًا كبيرة في التأهل على ملعبه، لكنه يخشى التعثر في ظل تقديم منافسهم الجابون لتصفيات تاريخية، حيث يحتل رفاق بيير إيمريك أوباميانج وصافة مجموعتهم بفارق نقطة وحيدة عن كتيبة الأفيال.

ويسعى منتخب كاب فيردي لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل لكأس العالم، لأول مرة في تاريخه، بعدما تصدر مجموعته بفارق نقطتين عن الكاميرون، قبل جولة وحيدة على النهاية.

وتمتلك عدة منتخبات الفرصة للحفاظ على حظوظها في الصعود لكأس العالم، من بوابة المركز الثاني في مجموعاتهم، حيث سيتم تأهل أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني للملحق الأفريقي، وتتنافس المنتخبات الأربعة من أجل صعود منتخب واحد، لتمثيل أفريقيا في الملحق العالمي المؤهل للمونديال.

للتعرف على جدول ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم اضغط هنا

 

مباراة السنغال القادمة
تصفيات كأس العالم تصفيات أفريقيا ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم

