أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) خطابًا إلى الاتحادات الوطنية يوضح فيه تفاصيل نظام الملحق القاري لتصفيات كأس العالم 2026 الخاصة بالقارة الإفريقية، والذي سيحدد من خلاله الفريق الإفريقي المتأهل إلى الملحق العالمي.

وجاء في الخطاب أن نظام التصفيات الإفريقية تضمن 9 مجموعات تضم كل واحدة منها 6 منتخبات، ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

أما المنتخبات الأربعة الأفضل من أصحاب المركز الثاني في المجموعات التسع، فستتأهل إلى ملحق قاري مركزي يقام لتحديد المنتخب الذي سيمثل إفريقيا في الملحق العالمي.

وأوضح "كاف" أن تحديد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني سيتم بناءً على نتائجها باستثناء المباريات ضد الفريق صاحب المركز السادس (الأخير) في كل مجموعة أو الفريق المنسحب إن وجد، وذلك لضمان عدالة المقارنة بين جميع المجموعات.

وسيتم الاعتماد في الترتيب على المعايير المنصوص عليها في المادة 11.5 من لوائح تصفيات كأس العالم 2026.

نظام الملحق القاري الإفريقي:

سيقام الملحق بنظام خروج المغلوب، ويتضمن ثلاث مباريات تجرى على النحو التالي:

- نصف النهائي

المباراة 1: الفريق الأول (الأعلى في تصنيف فيفا) × الفريق الرابع (الأقل تصنيفًا)

المباراة 2: الفريق الثاني × الفريق الثالث

- النهائي

الفائز من المباراة 1 × الفائز من المباراة 2

ويتم ترتيب المنتخبات الأربعة حسب آخر تصنيف صادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقب نهاية مباريات أكتوبر 2025.

القواعد الفنية والتنظيمية:

في حال التعادل خلال الوقت الأصلي، يتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته 30 دقيقة (15 دقيقة لكل شوط).

إذا استمر التعادل بعد الوقت الإضافي، تحسم المباراة بركلات الترجيح.

يسمح لكل فريق بإجراء 5 تبديلات خلال الوقت الأصلي، مع إمكانية تبديل إضافي واحد في حال الوصول إلى الوقت الإضافي.

المواعيد والمكان:

نصف النهائي: الخميس 13 نوفمبر 2025

النهائي: الأحد 16 نوفمبر 2025

المكان: المملكة المغربية (المدن والملاعب ستعلن لاحقًا)