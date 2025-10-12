كشف الجهاز الفني لمنتخب غينيا بيساو، بقيادة المدرب إيميليانو تي، عن تشكيل الفريق لمواجهة مصر، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب مصر نظيره غينيا بيساو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مواجهات المجموعة الأولى، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، ويقام اللقاء على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

وفقد منتخب غينيا بيساو حظوظه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم، حيث يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط أي بفارق 13 نقطة عن منتخب مصر المتصدر.

تشكيل منتخب غينيا بيساو أمام مصر

حراسة المرمى: مانويل بالدي

خط الدفاع: أوبا سانجانتي، فيتور روفينو، جيفرسون إنكادا، فالي كاندي

خط الوسط: جورجي براييما (بورا)، دالسيو جوميز، ريناتو نياجا

خط الهجوم: ألفارو دجالو، ماورو تيكشيرا، نوربرتو بيتونكال

كان قد حسم منتخب مصر تأهله إلى كأس العالم 2026، منذ تفوقه أمام جيبوتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات والتي أقيمت في المغرب.