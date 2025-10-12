المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

0 0
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

4 0
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الدنمارك

الدنمارك

0 0
21:45
اليونان

اليونان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

29 12
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

0 0
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

0 0
22:00
مدغشقر

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

2 3
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

0 0
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

2 1
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

4 0
19:00
فنلندا

فنلندا

بالقوة الضاربة.. تشكيل منتخب غينيا بيساو أمام مصر في تصفيات كأس العالم

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:41 م 12/10/2025
غينيا بيساو

منتخب غينيا بيساو

كشف الجهاز الفني لمنتخب غينيا بيساو، بقيادة المدرب إيميليانو تي، عن تشكيل الفريق لمواجهة مصر، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب مصر نظيره غينيا بيساو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مواجهات المجموعة الأولى، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، ويقام اللقاء على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

وفقد منتخب غينيا بيساو حظوظه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم، حيث يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط أي بفارق 13 نقطة عن منتخب مصر المتصدر.

تشكيل منتخب غينيا بيساو أمام مصر

حراسة المرمى: مانويل بالدي

خط الدفاع: أوبا سانجانتي، فيتور روفينو، جيفرسون إنكادا، فالي كاندي

خط الوسط: جورجي براييما (بورا)، دالسيو جوميز، ريناتو نياجا

خط الهجوم: ألفارو دجالو، ماورو تيكشيرا، نوربرتو بيتونكال

كان قد حسم منتخب مصر تأهله إلى كأس العالم 2026، منذ تفوقه أمام جيبوتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات والتي أقيمت في المغرب.

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

