ظهرت أسرة محمد صلاح، لاعب منتخبنا الوطني، في مدرجات استاد القاهرة الدولي، قبل نهاية مباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مصر ضد غينيا بيساو، مساء اليوم الأحد، في الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويدخل منتخب مصر هذه المباراة محتفلا بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك بعد الفوز على جيبوتي في الجولة الماضية بنتيجة 3-0.

وجود أسرة صلاح

ورغم استبعاد محمد صلاح من المباراة بهدف منحه الراحة بعد حسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، إلا أنه حرص على التواجد من أجل دعم منتخب مصر أمام غينيا بيساو.

والتقطت كاميرات استاد القاهرة، وجود الثنائي محمد صلاح وزوجته من أجل دعم منتخب مصر. (للتفاصيل اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم)

ويتجه محمد صلاح بعد هذه المباراة إلى إنجلترا من أجل استكمال مشواره مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

نهاية سعيدة تنتظر منتخب مصر

رغم أنها مباراة قد تكون احتفالية للمصريين إلا أن كتيبة الفراعنة تبحث عن الفوز أمام غينيا بيساو من أجل ختام مشوار التصفيات بشكل جيد.

ولا يريد منتخب مصر تعكير صفو الاحتفال بالتأهل إلى مونديال 2026 بالتعثر أمام غينيا بيساو.

ويتطلع منتخب مصر للحفاظ على سجله خالٍ من الهزائم في التصفيات المونديالية، حيث حقق 7 انتصارات، وتعادلين.

ويتصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة.

على الجانب الآخر، يقع غينيا بيساو في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط من فوزين، 3 هزائم، و4 تعادلات.

علمًا أن منتخب مصر تعادل في لقاء الذهاب مع غينيا بيساو من التصفيات الحالية بنتيجة 1-1.