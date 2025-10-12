المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تونس

تونس

- -
16:00
ناميبيا

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
19:00
إيسواتيني

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ويلز

ويلز

- -
21:45
بلجيكا

بلجيكا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
كينشاسا

كينشاسا

- -
19:00
الأهلي

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أوروبا
أيسلندا

أيسلندا

- -
21:45
فرنسا

فرنسا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد الفوز على غينيا بيساو

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:57 م 12/10/2025
منتخب مصر ضد غينيا بيساو

صورة من مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو

أنهى منتخب مصر التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بالفوز مساء اليوم الأحد، على منتخب غينيا بيساو.

وانتصر منتخب مصر مساء اليوم الأحد، على غينيا بيساو بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة، يصل منتخب مصر للنقطة الـ26 في صدارة جدول ترتيب التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، بينما يظل الفارق مع منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني 5 نقاط بعدما انتصر على منتخب إثيوبيا أيضا في نفس الجولة.

وفي نفس الجولة أيضا فاز منتخب سيراليون على جيبوتي بنتيجة 2-1 في ختام التصفيات.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

وبعد مباراة منتخب مصر مع غينيا بيساو، سيضع منتخبنا الوطني تركيزه على المعسكر القادم الذي سيكون في شهر نوفمبر، سيبدأ يوم 10 وينتهي يوم 18 من نفس الشهر.

وسبق وأكد مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن منتخب مصر سيخوض دورة ودية في الإمارات خلال شهر نوفمبر المقبل. (للتفاصيل اضغط هنا)

وبالتالي فإن المعسكر القادم لمنتخب مصر سيكون في شهر نوفمبر وسيشهد المشاركة في دورة ودية ستقام في الإمارات وسيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

وبعد معسكر نوفمبر، سيستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر المقبل وإلى 18 يناير 2026.

منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية التي تضم كلا من: "أنجولا، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي".

وسيبدأ منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر، قبل أن يلاقي منتخب جنوب أفريقيا في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 26 ديسمبر، ومن ثم يختتم الدور بمواجهة أنجولا يوم 29 من نفس الشهر.

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
منتخب مصر تصفيات كأس العالم غينيا بيساو أمم أفريقيا موعد مباراة منتخب مصر معسكر نوفمبر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg