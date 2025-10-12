أنهى منتخب مصر التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بالفوز مساء اليوم الأحد، على منتخب غينيا بيساو.

وانتصر منتخب مصر مساء اليوم الأحد، على غينيا بيساو بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة، يصل منتخب مصر للنقطة الـ26 في صدارة جدول ترتيب التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، بينما يظل الفارق مع منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني 5 نقاط بعدما انتصر على منتخب إثيوبيا أيضا في نفس الجولة.

وفي نفس الجولة أيضا فاز منتخب سيراليون على جيبوتي بنتيجة 2-1 في ختام التصفيات.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

وبعد مباراة منتخب مصر مع غينيا بيساو، سيضع منتخبنا الوطني تركيزه على المعسكر القادم الذي سيكون في شهر نوفمبر، سيبدأ يوم 10 وينتهي يوم 18 من نفس الشهر.

وسبق وأكد مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن منتخب مصر سيخوض دورة ودية في الإمارات خلال شهر نوفمبر المقبل. (للتفاصيل اضغط هنا)

وبالتالي فإن المعسكر القادم لمنتخب مصر سيكون في شهر نوفمبر وسيشهد المشاركة في دورة ودية ستقام في الإمارات وسيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

وبعد معسكر نوفمبر، سيستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر المقبل وإلى 18 يناير 2026.

منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية التي تضم كلا من: "أنجولا، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي".

وسيبدأ منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر، قبل أن يلاقي منتخب جنوب أفريقيا في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 26 ديسمبر، ومن ثم يختتم الدور بمواجهة أنجولا يوم 29 من نفس الشهر.