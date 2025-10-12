شارك أليو ديانج، لاعب النادي الأهلي، أساسيًا مع منتخب مالي في انتصاره ضد نظيره منتخب مدغشقر، في الجولة الختامية من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ضياع آمال مدغشقر

منتخب مالي فاز على مدغشقر (4-1)، ليقضي على آمال الأخير في المنافسة على التأهل لخوض مباريات الملحق الأفريقي المؤهل إلى المونديال.

وتقدم منتخب مالي بالهدف الأول عن طريق لاسين سينايكو في الدقيقة العاشرة، ثم عزز نيني دورجيليس النتيجة موقعًا على الهدف الثاني بالدقيقة 39.

وعاد نيني دورجيليس لينهي آمال مدغشقر في العودة، ويسجل الهدف الثالث، في الدقيقة 64، بينما سجلت مدغشقر هدفًا متأخرًا في الدقيقة 90، عن طريق يوهان نزي، لكنه لم يكن مفيدًا في النهاية.

إلا أن جاوسو ديارا عاد ووسع الفارق من جديد، ليسجل الهدف الرابع لمنتخب مالي في الدقيقة 90+5.

أليو ديانج شارك أساسيًا في تشكيل منتخب مالي أمام مدغشقر، إلا أن هذا النتيجة لم تعد بالنفع على المنتخبين، بتأكد فشل تأهلهما إلى المونديال.

مدغشقر كانت تحتاج إلى الفوز، حتى تحافظ على آمال المنافسة على حصد مقعد من أصل 4، ضمن أفضل أصحاب مركز الوصافة في المجموعات.

لكن الخسارة جعلت رصيد مدغشقر يتوقف عند 13 نقطة بعد إلغاء نتائجها أمام متذيل ترتيب مجموعتها تشاد.