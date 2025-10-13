يشهد اليوم الإثنين الموافق 13 أكتوبر، العديد من المواجهات القوية، على صعيد تصفيات كأس العالم، في أفريقيا وأوروبا.



وتعد أبرز مواجهات اليوم في التصفيات الأفريقية، من بوابة المجموعة الرابعة، التي ستشهد حسم الصراع بين كاب فيردي والكاميرون على بطاقة التأهل المباشر.



وفي المقابل تشهد تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال عدة مواجهات قوية، أبرزها ستجمع المنتخب الفرنسي مع نظيره منتخب أيسلندا



وإليكم جدول بأبرز مباريات اليوم:

تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

تونس × ناميبيا - الساعة 4 عصرًا - الوطنية التونسية1.

كاب فيردي × إيسواتيني - الساعة 7 مساءً - منصة شاهد.

الكاميرون × أنجولا - الساعة 7 مساءً - منصة شاهد.

موريشيوس × ليبيا - الساعة 7 مساءً - منصة شاهد.

تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

سلوفينيا × سويسرا - الساعة 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD6.

أيسلندا × فرنسا - الساعة 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD2.

إيرلندا الشمالية × ألمانيا - الساعة 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

ويلز × بلجيكا - 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD3.

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

كينشاسا × الأهلي - الساعة 7 مساءً



