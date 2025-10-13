المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
يوم عمل خاص ومسرح للاحتفال.. كاب فيردي تستعد لتأهل تاريخي إلى كأس العالم

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

01:17 م 13/10/2025
منتخب كاب فيردي - صورة أرشيفية

منتخب كاب فيردي - صورة أرشيفية

يستعد منتخب كاب فيردي، لكتابة إنجاز تاريخي، بالصعود لنهائيات كأس العالم 2026، حال انتصاره على ضيفه إيسواتيني، مساء اليوم، في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية.

ويحتاج منتخب كاب فيردي لتحقيق الفوز مساء اليوم على ملعبه وبين جماهيره، للتأهل بشكل رسمي نحو المونديال لأول مرة في تاريخه، أو التعادل مع تعثر منافسه الكاميرون في مواجهة أنجولا.

ويتصدر منتخب كاب فيردي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 20 نقطة، بفارق نقطتين عن وصيفه الكاميرون صاحب الـ 18 نقطة.

واستعرضت صحيفة ماركا الإسبانية، الأجواء داخل كاب فيردي، التي تستعد للاحتفال بصعود تاريخي إذا تحقق، حيث قال لاعب كرة قدم شاب من أكاديمية "بولا برا فرينتي" المحلية، في تصريحات للصحيفة الإسبانية: "إنه حلم تحقق. لم أتخيل يومًا أنه ممكن، الآن أحلم بالمشاركة في كأس العالم".

وخاض منتخب كاب فيردي تدريباته الأخيرة على الملعب الوطني في العاصمة برايا، قبل أهم مباراة في تاريخه، حيث سيكون ثالث منتخب يظهر لأول مرة في المونديال، من بوابة نسخة 2026، بعد الأردن وأوزبكستان.

وأوضحت الصحيفة، أنه قد نُصبت أكشاك إضافية للطعام في الشوارع، كما يجري تشييد مسرح في ملعب الاتحاد السابق لكرة القدم لاستضافة أفضل فناني البلاد.

وتبدو الإحصائيات متفائلة، حيث لم يفز منافسهم إيسواتيني بأي مباراة في تصفيات كأس العالم منذ عام 2015، قبل انطلاق كأس العالم 2018 في روسيا، ويحتل حاليًا المركز الأخير في مجموعته، بثلاث نقاط فقط من تسع مباريات.

سيقود فريق "القروش الزرقاء" المدرب بيدرو بوبيستا، الذي تولى تدريب المنتخب منذ عام 2020، وقادهم من الحضيض إلى القمة، رغم الفشل في التأهل لأمم أفريقيا المقبلة بالمغرب، واحتلاله المركز الأخيرة في مجموعة ضمت مصر، موريتانيا وبوتسوانا، لكنه كان قد تأهل لربع نهائي كأس الأمم في نسختها الماضية.

وحرص بوبيستا برفقة لاعبين على زيارة سوق الأحد المزدحم في سوكوبيرا، وهو حيّ شعبي في العاصمة برايا بكاب فيردي، قبل يوم واحد من المواجهة الحاسمة، دون حراسة أمنية إضافية.

وسيصبح منتخب كاب فيردي، الذي يعرف أيضًا باسم "الرأس الأخضر"، ثاني أصغر منتخب من حيث عدد السكان في تاريخ كأس العالم، بعد أيسلندا في روسيا 2018، وأصغر بلد في التاريخ من حيث المساحة تشارك بالمونديال، متجاوزًا ترينيداد وتوباجو عندما شارك في كأس العالم 2006 في ألمانيا.

وأعلن رئيس كاب فيردي يومًا "خاصًا" على صعيد العمل، والذي سوف يستمر فقط حتى الساعة 12:00 ظهرًا، حتى لا يفوت أحد المباراة التي تنطلق الساعة 3:00 مساءً بالتوقيت المحلي، حيث ينتظر المجد أبناء تلك الدولة الصغيرة.

كأس العالم الرأس الأخضر كاب فيردي

