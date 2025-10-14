اتخذ منتخب مصر قرارا بغلق الباب أمام الظهور الإعلامي لعناصره بعد انتهاء استحقاقات "الفراعنة" في فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الحالي، من أجل التركيز في المهام المقبلة.

وفاز منتخب مصر في مباراتيه أمام جيبوتي وغينيا بيساو في أكتوبر، وضمن التأهل إلى كأس العالم 2026 في صدارة مجموعته بالتصفيات.

وقال المنتخب في بيان مرسل للصحفيين إن مسؤولي المنتخب فضلوا الاكتفاء بالظهور الإعلامي في الأيام الماضية عقب التأهل لمونديال 2026، وعدم الظهور في وسائل الإعلام في الفترة المقبلة.

وأشار البيان إلى أن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، سمح بظهور أفراد الجهاز الفني واللاعبين في مختلف وسائل الإعلام منذ أسبوع و تحديدا، منذ يوم 87 أكتوبر عقب الفوز على جيبوتي وضمان التأهل.

وتقدم إبراهيم حسن بالشكر لجميع وسائل الإعلام، مع التأكيد أن الفترة المقبلة تحتاج إلى التركيز استعدادا لكأس أمم أفريقيا التي تنطلق يوم 21 ديسمبر، وقبلها التجهيز لمعسكر المنتخب المقرر له في نوفمبر، ويشهد خوض مباراتين وديتين.

جدول مباريات اليوم