كلام فى الكورة
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-آسيا
قطر

قطر

- -
20:00
الإمارات

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا
السعودية

السعودية

- -
21:45
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00
رواندا

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
المغرب

المغرب

- -
22:00
الكونغو برازافيل

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السنغال

السنغال

- -
22:00
موريتانيا

موريتانيا

استعدادا لمعسكر نوفمبر وكأس الأمم.. منتخب مصر يوقف الظهور الإعلامي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

01:43 م 14/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

اتخذ منتخب مصر قرارا بغلق الباب أمام الظهور الإعلامي لعناصره بعد انتهاء استحقاقات "الفراعنة" في فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الحالي، من أجل التركيز في المهام المقبلة.

وفاز منتخب مصر في مباراتيه أمام جيبوتي وغينيا بيساو في أكتوبر، وضمن التأهل إلى كأس العالم 2026 في صدارة مجموعته بالتصفيات.

وقال المنتخب في بيان مرسل للصحفيين إن مسؤولي المنتخب فضلوا الاكتفاء بالظهور الإعلامي في الأيام الماضية عقب التأهل لمونديال 2026، وعدم الظهور في وسائل الإعلام في الفترة المقبلة.

وأشار البيان إلى أن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، سمح بظهور أفراد الجهاز الفني واللاعبين في مختلف وسائل الإعلام منذ أسبوع و تحديدا، منذ يوم 87 أكتوبر عقب الفوز على جيبوتي وضمان التأهل.

وتقدم إبراهيم حسن بالشكر لجميع وسائل الإعلام، مع التأكيد أن الفترة المقبلة تحتاج إلى التركيز استعدادا لكأس أمم أفريقيا التي تنطلق يوم 21 ديسمبر، وقبلها التجهيز لمعسكر المنتخب المقرر له في نوفمبر، ويشهد خوض مباراتين وديتين.

جدول مباريات اليوم 

تصفيات كأس العالم منتخب مصر كأس أمم أفريقيا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

