أسدل الستار على التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد تأهل 9 منتخبات إلى المونديال.

وتأهلت 9 منتخبات إلى كأس العالم وهي: "مصر، المغرب، تونس، الجزائر، غانا، كاب فيردي، جنوب أفريقيا، السنغال، كوت ديفوار".

وذهب 4 منتخبات إلى الملحق القاري: "الكاميرون - نيجيريا - الجابون - الكونغو الديمقراطية".

مصر ضمن 7 منتخبات عربية.. المتأهلون إلى كأس العالم 2026

واستعرض الموقع الرسمي للفيفا إحصائية هامة بشأن اللاعبين الذين سجلوا 4 أهداف في مباراة واحدة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم عبر التاريخ.

وهناك 7 لاعبين سجلوا 4 أهداف في مباراة واحدة بالتصفيات وهم كالتالي:

- الكاميروني روجيه ميلا عام 1981

- التونسي فرانسيلودو سانتوس عام 2005

- المدغشقري فانيفا أندرياتسيما عام 2007

- التوجوي إيمانويل أديبايور عام 2008

- الجزائري إسلام سليماني عام 2021

- المصري محمد صلاح عام 2023

- الجابوني أوباميانج في عام 2025