المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

0 0
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
ميكال

ميكال

20 37
15:00
ريد ستار

ريد ستار

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

27 24
17:00
كينشاسا

كينشاسا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إحصائيات تصفيات كأس العالم.. صلاح على رأس قائمة ذهبية في أفريقيا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:02 م 15/10/2025
صلاح

محمد صلاح - منتخب مصر

أسدل الستار على التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد تأهل 9 منتخبات إلى المونديال.

وتأهلت 9 منتخبات إلى كأس العالم وهي: "مصر، المغرب، تونس، الجزائر، غانا، كاب فيردي، جنوب أفريقيا، السنغال، كوت ديفوار".

وذهب 4 منتخبات إلى الملحق القاري: "الكاميرون - نيجيريا - الجابون - الكونغو الديمقراطية".

مصر ضمن 7 منتخبات عربية.. المتأهلون إلى كأس العالم 2026

واستعرض الموقع الرسمي للفيفا إحصائية هامة بشأن اللاعبين الذين سجلوا 4 أهداف في مباراة واحدة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم عبر التاريخ.

وهناك 7 لاعبين سجلوا 4 أهداف في مباراة واحدة بالتصفيات وهم كالتالي:

- الكاميروني روجيه ميلا عام 1981

- التونسي فرانسيلودو سانتوس عام 2005

- المدغشقري فانيفا أندرياتسيما عام 2007

- التوجوي إيمانويل أديبايور عام 2008

- الجزائري إسلام سليماني عام 2021

- المصري محمد صلاح عام 2023

- الجابوني أوباميانج في عام 2025

منتخب مصر تصفيات كأس العالم محمد صلاح تصفيات أفريقيا المتأهلون إلى كأس العالم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg