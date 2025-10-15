المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مصر ضمن 7 منتخبات عربية.. المتأهلون إلى كأس العالم 2026

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:14 ص 15/10/2025
كأس العالم 2026

كأس العالم

ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026، إلى 28 منتخب في نهاية فترة التوقف الدولي الحالي في شهر أكتوبر.

وتقام منافسات كأس العالم 2026 في 3 دول، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، على أن تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

مصر ضمن 7 منتخبات عربية

عرف التوقف الدولي لشهر أكتوبر، تأهل منتخب مصر بعد فوزه على منتخب جيبوتي في الجولة التاسعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى المونديال.

وأصبح منتخب مصر ضمن 7 منتخبات عربية تأهلت إلى مونديال 2026.

وتأهلت 7 منتخبات عربية إلى كأس العالم 2026 هي: مصر، المغرب، الجزائر، تونس، السعودية، الأردن، قطر.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026

- أمريكا (المستضيف)

- كندا (المستضيف)

- المكسيك (المستضيف)

- مصر (أفريقيا)

- المغرب (أفريقيا)

- تونس (أفريقيا)

- الجزائر (أفريقيا)

- غانا (أفريقيا)

- كاب فيردي (أفريقيا)

- جنوب أفريقيا (أفريقيا)

- كوت ديفوار (أفريقيا)

- السنغال (أفريقيا)

- اليابان (آسيا)

- إيران (آسيا)

- أوزبكستان (آسيا)

- كوريا الجنوبية (آسيا)

- الأردن (آسيا)

- أستراليا (آسيا)

- قطر (آسيا)

- السعودية (آسيا)

- إنجلترا (أوروبا)

- الأرجنتين (أمريكا الجنوبية)

- البرازيل (أمريكا الجنوبية)

- إكوادور (أمريكا الجنوبية)

- أوروجواي (أمريكا الجنوبية)

- باراجواي (أمريكا الجنوبية)

- كولومبيا (أمريكا الجنوبية)

- نيوزيلندا (أوقيانوسيا)

منتخب مصر كأس العالم 2026

