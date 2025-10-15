ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026، إلى 28 منتخب في نهاية فترة التوقف الدولي الحالي في شهر أكتوبر.

وتقام منافسات كأس العالم 2026 في 3 دول، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، على أن تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

مصر ضمن 7 منتخبات عربية

عرف التوقف الدولي لشهر أكتوبر، تأهل منتخب مصر بعد فوزه على منتخب جيبوتي في الجولة التاسعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى المونديال.

وأصبح منتخب مصر ضمن 7 منتخبات عربية تأهلت إلى مونديال 2026.

وتأهلت 7 منتخبات عربية إلى كأس العالم 2026 هي: مصر، المغرب، الجزائر، تونس، السعودية، الأردن، قطر.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026

- أمريكا (المستضيف)

- كندا (المستضيف)

- المكسيك (المستضيف)

- مصر (أفريقيا)

- المغرب (أفريقيا)

- تونس (أفريقيا)

- الجزائر (أفريقيا)

- غانا (أفريقيا)

- كاب فيردي (أفريقيا)

- جنوب أفريقيا (أفريقيا)

- كوت ديفوار (أفريقيا)

- السنغال (أفريقيا)

- اليابان (آسيا)

- إيران (آسيا)

- أوزبكستان (آسيا)

- كوريا الجنوبية (آسيا)

- الأردن (آسيا)

- أستراليا (آسيا)

- قطر (آسيا)

- السعودية (آسيا)

- إنجلترا (أوروبا)

- الأرجنتين (أمريكا الجنوبية)

- البرازيل (أمريكا الجنوبية)

- إكوادور (أمريكا الجنوبية)

- أوروجواي (أمريكا الجنوبية)

- باراجواي (أمريكا الجنوبية)

- كولومبيا (أمريكا الجنوبية)

- نيوزيلندا (أوقيانوسيا)